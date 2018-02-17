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17февраля
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сегодня, 10:39 4

Жители Приамурья стали меньше болеть туберкулезом и сальмонеллезом

Жители Приамурья стали меньше болеть туберкулезом и сальмонеллезом
Фото: ruinformer.com

В Благовещенске состоялось расширенное заседание коллегии управления Роспотребнадзора по Амурской области. На нем были подведены итоги 2017 года. В частности, в регионе удалось достичь снижения заболеваемости по ряду болезней.

Так, заболеваемость педикулезом в 2017 году в Приамурье снизилась на 345 случаев (36 %), энтеровирусной инфекцией – на 181 случай (в 2,5 раза), сальмонеллезом – на 27 %, туберкулезом – на 79 случаев (15 %), хроническими вирусными гепатитами – на 43 случая (19 %).

В прививочную кампанию 2017 года впервые было привито от гриппа 47,4 % населения Приамурья. Наибольший охват был в Благовещенске (51,1 %), Сковородинском (49,9 %) и Октябрьском (47,7 %) районах, Шимановске (47 %).

«Благодаря эффективной работе всех заинтересованных служб и ведомств у населения области сформирована довольно высокая приверженность к вакцинации. Эффективность реализации комплекса противоэпидемических мероприятий позволяет в настоящее время удерживать самый низкий уровень заболеваемости ОРВИ в ДФО», – сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Кроме того, на заседании было отмечено, что в регионе снизился показатель смертности от случайных отравлений алкоголем – почти в 3,5 раза по сравнению с 2016 годом.

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#здоровье

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    7 часов назад

    Зато мрем, как мухи. В день 10-12 тел на похороны вывозят с городских моргов.

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    Да мы вообще почти не болеем. На 2 - 3 работах работаем. Потому как на одну зарплату не выжить. От этого сразу и мрем. Не болея.

  • OT

    OT
    6 часов назад

    А кто нынче не экономит финансов? Вот экономия и защищает от сальмонелл. Иной раз смотришь на то какие смачные глаза у щуки и думаешь "вот-же зараза и этот дороговат, но дешевле других\2 Однак думешь всеж купил-бы,но сдется, из под чешуи еще чьи-то глаза и это подозрение играет в пользу экономии финансов при упоминании о том, что наши реки и озера заражают рыбу всевозможной заразой.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    4 часа назад

    Просто вымираем,вот и всё,увы

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