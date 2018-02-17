Жители Приамурья стали меньше болеть туберкулезом и сальмонеллезом

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В Благовещенске состоялось расширенное заседание коллегии управления Роспотребнадзора по Амурской области. На нем были подведены итоги 2017 года. В частности, в регионе удалось достичь снижения заболеваемости по ряду болезней.

Так, заболеваемость педикулезом в 2017 году в Приамурье снизилась на 345 случаев (36 %), энтеровирусной инфекцией – на 181 случай (в 2,5 раза), сальмонеллезом – на 27 %, туберкулезом – на 79 случаев (15 %), хроническими вирусными гепатитами – на 43 случая (19 %).

В прививочную кампанию 2017 года впервые было привито от гриппа 47,4 % населения Приамурья. Наибольший охват был в Благовещенске (51,1 %), Сковородинском (49,9 %) и Октябрьском (47,7 %) районах, Шимановске (47 %).

«Благодаря эффективной работе всех заинтересованных служб и ведомств у населения области сформирована довольно высокая приверженность к вакцинации. Эффективность реализации комплекса противоэпидемических мероприятий позволяет в настоящее время удерживать самый низкий уровень заболеваемости ОРВИ в ДФО», – сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Кроме того, на заседании было отмечено, что в регионе снизился показатель смертности от случайных отравлений алкоголем – почти в 3,5 раза по сравнению с 2016 годом.