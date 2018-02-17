В Тынде сняли на видео людей, работавших на крыше без страховки

В социальных сетях появилось видео, снятое в Тынде. По словам очевидцев, на крыше дома по адресу: улица Амурская, 17, работали люди без страховки. На это оперативно отреагировали в министерстве ЖКХ Амурской области.

«Выражаю большую благодарность гражданам, которые зафиксировали данный факт. Согласно условиям договора, заключенного с подрядной организацией ОАО "Зея Инвест Энерго" на проведение капитального ремонта кровли в доме № 17 по улице Амурской города Тында, в котором вся ответственность закреплена за подрядной организацией, и за все нарушения по соблюдению техники безопасности подрядчику будут выписаны предписание и штраф», – сообщил генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области Сергей Батурин.

В пресс-службе министерства ЖКХ Амурской области ИА «Амур.инфо» уточнили, что капитальным ремонтом домов в Приамурье занимаются подрядные организации, с которыми фонд капитального ремонта заключает договоры. В договорах прописаны все условия, в том числе касающиеся выполнения техники безопасности. «В договоре прописано, что подрядчик при проведении капитального ремонта должен обеспечивать своим работникам технику безопасности», – сказали в пресс-службе.

За несоблюдение требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их исполнению, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, наступает уголовная ответственность. В этом случае виновному грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Видео: vk.com/vtynde