Прокуратура не нашла криминала в вырубке деревьев в Бурейском районе

Фото амурского отделения ОНФ

Прокуратура провела проверку по информации, размещенной на сайте Амур.инфо, о том, что в Бурейском районе массово вырубили деревья. Ведомство не выявило нарушений, связанных непосредственно с фактом вырубки.

О проблеме вырубки деревьев в Бурейском районе сообщал ОНФ. Активистам организации поступила информация от очевидцев, что в районе массово вырубили деревья. Представители Народного фронта побывали на месте и обнаружили огромные территории поваленных берез у села Долдыкан, а также вдоль автодорог сообщением Бурея – Долдыкан, Новобурейский – Куликовка, Бурея – Родионовка, Бурея – Кивда – Тюкан. ОНФ обратился в областную прокуратуру и региональное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности, попросив проверить законность рубок.

Прокуратура провела проверку вдоль автомобильной дороги Бурея – Кивда – Тюкан. Было установлено, что администрацией поселка Бурея заключен договор на очистку полосы отвода (отчуждения) автодороги, согласно которому индивидуальному предпринимателю поручается произвести очистку полосы отвода в 50-метровой зоне автодороги Бурея – Кивда – Тюкан от сухостойной древесины.

Согласно информации ГКУ АО «Бурейское лесничество», в районе прохождения автомобильных дорог Долдыкан – Новобурейский – Бурея – Родионовка – Кивда – Тюкан лесов, относящихся к государственному лесному фонду, не имеется. Эти земли относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения, сообщает прокуратура Амурской области.

Также проведенной проверкой установлено, что между министерством имущественных отношений Амурской области и частной фирмой был заключен договор аренды земельного участка в районе села Долдыкан из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности Приамурья. Фирма уведомила министерство сельского хозяйства Амурской области об очистке пахотных земель от древесно-кустарниковой растительности на территории арендуемого участка.

Фирма поручила индивидуальному предпринимателю выполнить вырубку и спил древесно-кустарниковой растительности на землях сельскохозяйственного назначения (санитарную рубку), а также произвести вывоз древесины и очистку лесосеки. Установлено, что предприниматель после проведенных работ не вывез вершинник, который может стать причиной пожара. По данному факту предпринимателю было внесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении.

Кроме того, по факту рубки деревьев в районе села Долдыкан и вдоль автомобильной дороги Бурея – Кивда – Тюкан проводит проверку полиция.