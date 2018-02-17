Уроженец Приамурья получил 9 лет колонии за грабежи магазинов вместе с подростками

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В Архангельской области завершился судебный процесс над жителями местного поселка Катунино. В течение двух лет они грабили магазины и почтовые отделения на территории региона. Возглавлял банду уроженец Приамурья.

Следствие установило, что в декабре 2014 года ранее судимый уроженец Амурской области создал воровскую банду, в состав которой входили двое подростков и один 18-летний парень. В течение двух лет, вплоть до января 2017 года, банда занималась воровством денег, промышленных и продовольственных товаров в магазинах и почтовых отделениях в Холмогорском, Виноградовском, Верхнетоемском, Шенкурском, Красноборском и Приморском районах Архангельской области. Ущерб от действий банды оценен в сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей, пишет News29.ru.

Как рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СКР, для связи бандиты использовали рации, а для конспирации – перчатки и шапки-маски с прорезями для глаз.

45-летний главарь полностью контролировал действия подопечных. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Житель Катунино, которому на момент совершения преступлений было 18 лет, отправился в колонию общего режима на 5 лет, остальные отделались условным сроком.

Приговор пока не вступил в законную силу.