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Уроженец Приамурья получил 9 лет колонии за грабежи магазинов вместе с подростками

Уроженец Приамурья получил 9 лет колонии за грабежи магазинов вместе с подростками
Фото: baku.ws

В Архангельской области завершился судебный процесс над жителями местного поселка Катунино. В течение двух лет они грабили магазины и почтовые отделения на территории региона. Возглавлял банду уроженец Приамурья.

Следствие установило, что в декабре 2014 года ранее судимый уроженец Амурской области создал воровскую банду, в состав которой входили двое подростков и один 18-летний парень. В течение двух лет, вплоть до января 2017 года, банда занималась воровством денег, промышленных и продовольственных товаров в магазинах и почтовых отделениях в Холмогорском, Виноградовском, Верхнетоемском, Шенкурском, Красноборском и Приморском районах Архангельской области. Ущерб от действий банды оценен в сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей, пишет News29.ru.

Как рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СКР, для связи бандиты использовали рации, а для конспирации – перчатки и шапки-маски с прорезями для глаз.

45-летний главарь полностью контролировал действия подопечных. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Житель Катунино, которому на момент совершения преступлений было 18 лет, отправился в колонию общего режима на 5 лет, остальные отделались условным сроком.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    9 часов назад

    "Уважаемый редактор, может лучше про реактор..."? Попытаюсь напомнить в очередной раз, что грабёж и кража - суть разные виды преступлений. Всё просто: кражы - это тайное похищение имущества, а грабёж - открытое. Следовательно, в заголовок не следует выносить слово "грабёж", если из теста информации явствует, что речь идёт о кражах. Теперь понятно?

  • Victrix

    Victrix
    8 часов назад

    Генрих VI

    Теперь понятно?



    Чка. Тьфу т.е. нэт.

  • Немо

    Немо
    59 минут назад

    Я не пойму одного: зачем знать это жителям нашей области? Чтобы гордились или, наоборот, сыпали себе на голову пепел, что какая-то мразь где-то за 10 тыс. км совершает противоправные действия? Тогда давайте сообщать о всех преступниках, которые проезжали через территорию нашей области на поезде или пролетали на самолете...

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