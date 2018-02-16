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16 февраля 2018, 22:50 2

Третья медаль восьмого дня Олимпиады на счету конькобежки Ворониной

Третья медаль восьмого дня Олимпиады на счету конькобежки Ворониной
Фото: tass.ru

16 февраля российская конькобежка Наталья Воронина завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую медаль на дистанции 5 000 метров. Это восьмая награда российской команды.

«Эта медаль для меня как золотая при такой обстановке. Я бежала за себя и за тех, кто сюда не приехал», – сказала Наталья журналистам.

Олимпийской чемпионкой стала представительница Нидерландов Эсме Виссер, ее результат – 6 минут 50,23 секунды. Второе место у чешки Мартины Сабликовой (+1,62 секунды), Воронина отстала на 3,75 секунды, пишет РИА Новости.

23-летняя россиянка – дебютантка на Олимпийских играх. Воронина — трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира в командной гонке, призер чемпионата Европы в командной гонке и на дистанции 3000 метров.

«Это просто мечта! Это невероятно. Это так и должно было быть. И на трешке было бы иначе, если бы она не распереживалась, нервы сыграли здесь, конечно. Я даже не знаю, что сказать. Я порадовался, когда в жеребьевке ей попалась Мартина Сабликова, которая быстро не начинает дистанцию. И Наташа технически не развалилась. Это большое счастье», – прокомментировал победу Ворониной ее тренер Павел Абраткевич.

Медаль Натальи – третья награда российских спортсменов восьмого дня Олимпиады. Сегодня Никита Трегубов выиграл серебро в скелетоне, а лыжник Денис Спицов показал третий результат в индивидуальной гонке на 15 километров.

Сейчас у россиян восемь медалей – две серебряные и шесть бронзовых. В общем зачете Россия находится на 15 месте.

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#Олимпиада #спорт

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Комментарии
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  • gfotccffdr7ngayq

    gfotccffdr7ngayq
    1 час назад

    Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

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