Амурчане поддержали идею с авиарейсом между Благовещенском и Тындой
Большинство жителей Приамурья, которые приняли участие в опросе об организации авиарейса между Благовещенском и Тындой, поддержали эту идею. Как рассказал мэр Тынды Евгений Черенков, из 920 опрошенных респондентов на вопрос о заинтересованности в рейсе 721 ответил утвердительно.
Вопрос организации авиарейса обсуждался на встрече, где присутствовали, в том числе, министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло и коммерческий директор авиакомпании «Аврора» Валерий Спиченко. Совещание провел зампред правительства региона Алексей Венглинский.
Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области, после завершения опроса настало время решить вопрос субсидирования маршрута. Андрей Тягло считает, что новое направление должно быть выгодно как пассажирам, так и авиакомпании «Аврора».
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