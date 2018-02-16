Амурчане поддержали идею с авиарейсом между Благовещенском и Тындой

Вопрос организации авиарейса обсуждался на встрече, где присутствовали, в том числе, министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло и коммерческий директор авиакомпании «Аврора» Валерий Спиченко. Совещание провел зампред правительства региона Алексей Венглинский.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области, после завершения опроса настало время решить вопрос субсидирования маршрута. Андрей Тягло считает, что новое направление должно быть выгодно как пассажирам, так и авиакомпании «Аврора».