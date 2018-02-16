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16 февраля 2018, 22:13 2

Амурчане поддержали идею с авиарейсом между Благовещенском и Тындой

Амурчане поддержали идею с авиарейсом между Благовещенском и Тындой

Большинство жителей Приамурья, которые приняли участие в опросе об организации авиарейса между Благовещенском и Тындой, поддержали эту идею. Как рассказал мэр Тынды Евгений Черенков, из 920 опрошенных респондентов на вопрос о заинтересованности в рейсе 721 ответил утвердительно.

Вопрос организации авиарейса обсуждался на встрече, где присутствовали, в том числе, министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло и коммерческий директор авиакомпании «Аврора» Валерий Спиченко. Совещание провел зампред правительства региона Алексей Венглинский.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области, после завершения опроса настало время решить вопрос субсидирования маршрута. Андрей Тягло считает, что новое направление должно быть выгодно как пассажирам, так и авиакомпании «Аврора».

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#транспорт #Тында

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Комментарии
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  • gfotccffdr7ngayq

    gfotccffdr7ngayq
    1 час назад

    Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

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