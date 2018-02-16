Пассажиры из Красноярска во Владивосток летели на Ан-148

Фото: aex.ru

16 февраля состоялся рейс авиакомпании «Саратовские авиалинии» маршрутом Красноярск – Благовещенск – Владивосток. Его пассажиры летели на лайнере Ан-148. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе благовещенского аэропорта.

Рейс прошел благополучно. В Благовещенске самолет приземлился в 07:00, а во Владивосток отправился в 07:50.

Ранее предполагалось, что этот рейс будет выполняться на другом типе воздушного судна, поскольку «Саратовские авиалинии» приняли решение о приостановке эксплуатации лайнеров Ан-148 после катастрофы с одним из них. Однако 15 февраля авиакомпания объявила на своем сайте, что возобновляет эксплуатацию Ан-148 – с 16 февраля. Полеты на этих самолетах отныне выполняются «с усиленным экипажем», в состав которого входит пилот-инструктор.

«Воздушные суда, входящие в авиапарк авиакомпании, соответствуют всем требованиям эксплуатационной документации», – отмечают в «Саратовских авиалиниях».