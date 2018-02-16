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16 февраля 2018, 21:08 5

Пассажиры из Красноярска во Владивосток летели на Ан-148

Пассажиры из Красноярска во Владивосток летели на Ан-148
Фото: aex.ru

16 февраля состоялся рейс авиакомпании «Саратовские авиалинии» маршрутом Красноярск – Благовещенск – Владивосток. Его пассажиры летели на лайнере Ан-148. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе благовещенского аэропорта.

Рейс прошел благополучно. В Благовещенске самолет приземлился в 07:00, а во Владивосток отправился в 07:50.

Ранее предполагалось, что этот рейс будет выполняться на другом типе воздушного судна, поскольку «Саратовские авиалинии» приняли решение о приостановке эксплуатации лайнеров Ан-148 после катастрофы с одним из них. Однако 15 февраля авиакомпания объявила на своем сайте, что возобновляет эксплуатацию Ан-148 – с 16 февраля. Полеты на этих самолетах отныне выполняются «с усиленным экипажем», в состав которого входит пилот-инструктор.

«Воздушные суда, входящие в авиапарк авиакомпании, соответствуют всем требованиям эксплуатационной документации», – отмечают в «Саратовских авиалиниях».

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#транспорт

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Комментарии
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  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    9 часов назад



    Пассажиры из Красноярска во Владивосток летели на Ан-148



    Они наверное очень обрадовались.



    Полеты на этих самолетах отныне выполняются «с усиленным экипажем», в состав которого входит пилот-инструктор.



    и установлены дополнительные педали сцепления, тормоза, зеркало заднего вида

    Ну это для успокоения людей я так понимаю, там в кабине наверное и нет никаких инструкторов... Там психологи

  • ay

    ay
    9 часов назад

    Так 4 взлёта, 4 посадки только этим самолетом сегодня выполнили от краса до влада и обратно. И никаких падений. Чего не радоваться?

  • Nebo

    Nebo
    6 часов назад

    Основная причина Проишествий связана с человеческим фактором . И какая разница , какой вид транспорта или модель самолёта ? Я тоже не раз летал на АН - 148. Проблем не было

  • Tayn Skittle

    Tayn Skittle
    5 часов назад

    Летели да летели, долетели же! Если экипаж ..., то хоть на чем лети, не поможет!

  • gfotccffdr7ngayq

    gfotccffdr7ngayq
    1 час назад

    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

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