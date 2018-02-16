Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17февраля
Предыдущая новость Следующая новость
16 февраля 2018, 20:41 2

В ОКЦ Благовещенска дали театрализованный концерт к Масленице (фото)

В ОКЦ Благовещенска дали театрализованный концерт к Масленице (фото)

16 февраля в Общественно-культурном центре Благовещенска артисты показали большой театрализованный концерт «Масленица». Основная идея праздничного представления состояла в том, что никакие современные веяния не смогут отменить традиционные русские праздники.

Царевну Несмеяну пытались развеселить самыми разными способами. Ситуацию осложняло то, что жених царевны – приверженец новых традиций, а батюшка-Царь придерживается старых правил. Но конфликт поколений по сюжету заканчивается мирно – праздник объединяет всех.

Чтобы рассмешить Царевну, артисты художественных коллективов ОКЦ пели и танцевали, показывали цирковые и гимнастические номера. И даже зрители были включены во всеобщее действо. На концерт пригласили школьников, а также родителей и детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей из реабилитационного центра «Мечта».

Просмотров всего: 230

#культура #отдых #праздники

распечатать

Фотогалерея
+74
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • gfotccffdr7ngayq

    gfotccffdr7ngayq
    1 час назад

    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Масленица, много спорта и выставка-ярмарка: выходные в Благовещенске
Культура 2

Амурчанка участвует в шоу «Песни» на канале ТНТ
Общество 5

Введение курортного сбора в Крыме хотят отложить
Общество

Пункты пропуска Поярково и Сюнькэ не будут работать несколько дней

15 февраля, 17:24