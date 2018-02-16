В ОКЦ Благовещенска дали театрализованный концерт к Масленице (фото)

16 февраля в Общественно-культурном центре Благовещенска артисты показали большой театрализованный концерт «Масленица». Основная идея праздничного представления состояла в том, что никакие современные веяния не смогут отменить традиционные русские праздники.

Царевну Несмеяну пытались развеселить самыми разными способами. Ситуацию осложняло то, что жених царевны – приверженец новых традиций, а батюшка-Царь придерживается старых правил. Но конфликт поколений по сюжету заканчивается мирно – праздник объединяет всех.

Чтобы рассмешить Царевну, артисты художественных коллективов ОКЦ пели и танцевали, показывали цирковые и гимнастические номера. И даже зрители были включены во всеобщее действо. На концерт пригласили школьников, а также родителей и детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей из реабилитационного центра «Мечта».