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16 февраля 2018, 19:43 2

Очередная группа обманутых амурских дольщиков получила документы на выплаты

Очередная группа обманутых амурских дольщиков получила документы на выплаты
Фото: amurobl.ru

16 февраля в пресс-центре правительства Амурской области прошла очередная встреча с обманутыми амурскими дольщиками. 31 человеку вручили документы на получение мер поддержки со стороны региональных властей.

«С начала 2018 года выплаты получили 55 человек из числа обманутых дольщиков, сегодня – еще 31. Перед министерством социальной защиты населения сейчас стоит задача в феврале перечислить деньги всем 103 гражданам. Вопрос о выделении средств для оставшихся людей будет поднят на сессии законодательного собрания в конце февраля», – сказал глава Приамурья Александр Козлов.

Как сообщила министр социальной защиты населения области Наталья Киселева, на сегодняшний день документы 97 обманутых дольщиков находятся в работе в министерстве имущественных отношений региона.

По поручению Александра Козлова, ранее был продлен срок подачи заявлений на предоставление мер господдержки, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Порядок мер господдержки обманутым дольщикам был утвержден правительством области в октябре 2017 года. С этого момента за помощью обратились 339 дольщиков. Из них в реестр включили 323 человека. Первая группа амурчан – 17 человек – получила 20,5 миллиона рублей в декабре 2017 года.

Пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области напоминает, что перечень документов, необходимых для получения выплаты, опубликован на сайте szn.amurobl.ru. Прием граждан осуществляется в управлении социальной защиты населения Благовещенска и Благовещенского района по адресу: Благовещенск, улица Северная, 186, кабинет 217. Записаться на прием можно по телефонам (4162) 23-71-91 и 23-71-89.

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#областная власть #соцзащита #строительство #финансы

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Комментарии
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    gfotccffdr7ngayq
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