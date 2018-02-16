В Приамурье распределили эфирное время между кандидатами в президенты

Фото: under.net.ua

С понедельника, 19 февраля, в средствах массовой информации начинается агитация за кандидатов в президенты. В Амурском избиркоме прошла жеребьевка бесплатного эфирного времени на государственных каналах.

Эфир распределили между восьмерыми кандидатами – Сергеем Бабуриным, Павлом Грудининым, Владимиром Путиным, Григорием Явлинским, Владимиром Жириновским, Максимом Сурайкиным, Борисом Титовым и Ксенией Собчак. От последней в облизбирком не поступило уведомление по участию в жеребьевке. А партия «Гражданская инициатива», которая выдвинула этого кандидата, отказалась от эфиров почти в половине регионов, в том числе в Амурской области.

В целом на трех областных телеканалах в ближайший месяц выделят 32 часа бесплатного времени для агитации. Это будут и дебаты, и ролики кандидатов и самих партий. Агитация на каналах будет появляться в утреннее и вечернее время и закончится накануне выборов – 17 марта, в день тишины.