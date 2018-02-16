Мужчина вынес чужую норковую шубу из благовещенского кафе (видео)

Полицейские Благовещенска раскрыли кражу норковой шубы из городского кафе. Жертвой преступления стала жительница областного центра. Инцидент попал на видео.

В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение от благовещенки. Девушка рассказала, что у нее пропала норковая шуба. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Было установлено, что девушка находилась в одном из кафе Благовещенска. Она оставила шубу на вешалке рядом со столиком. Улучив удобный момент, злоумышленник накинул поверх чужой шубы свою куртку, вынес чужую вещь на улицу и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий при помощи камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности благовещенец 1991 года рождения. Оперативники задержали мужчину в одном из баров областного центра.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Видео: 28.мвд.рф