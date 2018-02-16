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Мужчина вынес чужую норковую шубу из благовещенского кафе (видео)

Мужчина вынес чужую норковую шубу из благовещенского кафе (видео)

Полицейские Благовещенска раскрыли кражу норковой шубы из городского кафе. Жертвой преступления стала жительница областного центра. Инцидент попал на видео.

В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение от благовещенки. Девушка рассказала, что у нее пропала норковая шуба. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Было установлено, что девушка находилась в одном из кафе Благовещенска. Она оставила шубу на вешалке рядом со столиком. Улучив удобный момент, злоумышленник накинул поверх чужой шубы свою куртку, вынес чужую вещь на улицу и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий при помощи камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности благовещенец 1991 года рождения. Оперативники задержали мужчину в одном из баров областного центра.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Видео: 28.мвд.рф

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#криминал #происшествия

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