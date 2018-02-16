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16февраля
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сегодня, 18:30 0

Полиция ищет пропавшую жительницу Тынды

Полиция ищет пропавшую жительницу Тынды
Фото: 28.мвд.рф

В Приамурье полицейские разыскивают 30-летнюю Анжелику Соболеву. Женщина 7 февраля ушла из дома в Тынде и пропала.

Амурчанке на вид 30 лет, она среднего телосложения, рост 168 сантиметров, глаза голубые, волосы светлые (обесцвеченные) до плеч, лицо овальное (кожа бледная).

Особые приметы: на внутренней части правого предплечья – родимое пятно розового цвета диаметром 2 сантиметра, на левом предплечье – татуировка в виде изображения двух лебедей (заштрихована).

На момент ухода из дома Анжелика была одета в лыжный костюм (брюки черного цвета, куртка фиолетового цвета), шапку вязаную фиолетово-черного цвета с помпоном, ботинки черного цвета, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: 8 (4162) 59-41-07, 8 (4162) 59-41-05.

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#происшествия #Тында

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