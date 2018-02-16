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16февраля
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сегодня, 18:10 2

Восьмой день Олимпиады принес российской команде вторую медаль

Восьмой день Олимпиады принес российской команде вторую медаль
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Российский лыжник Денис Спицов стал бронзовым призером на Олимпиаде в Пхенчхане в индивидуальной гонке. Победил Швейцарец Дарио Колонья. Вторым пришел норвежец Симен Крюгер.

Спицов проиграл чемпиону ровно 23 секунды, сообщает «Интерфакс».

21-летний Денис Спицов завоевал бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане в индивидуальной гонке на 15 километров коньковым стилем. «Не верится, что наконец-то добрался до подиума. Конечно, пока лучший лыжник в мире – Дарио Колонья, но я – один из лучших. Было нервозно, ожидание тоже было томительным, соперники бежали медленно. Я могу посвятить бронзовую медаль отцу, я благодарен за то, что он привел меня в лыжи», – сказал журналистам лыжник.

На Играх в Пхёнчхане Денис также занял четвертое место в скиатлоне.

Золотая медаль у швейцарского лыжника Дарио Колонья – он стал четырехкратным олимпийским чемпионом. В гонке на 15 километров он побеждает на третьих Олимпийских играх подряд. Серебро у норвежца Симена Крюгера.

Теперь в копилке олимпийской сборной России 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Медаль Спицова – вторая за сегодняшний день. Ранее российский скелетонист Никита Трегубов стал серебряным призером Олимпиады.

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#Олимпиада #спорт

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • епрст

    епрст
    41 минута назад

    АИ- Вы чо курите? 7 медалей не хотите?

  • епрст

    епрст
    39 минут назад

    Заголовок Огонь. До меня дошло только.

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