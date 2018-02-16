Свободненская больница отчиталась о ремонте в инфекционном отделении

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступило сообщение от ГБУЗ АО «Свободненская больница». Руководство учреждения уведомило, что в помещениях инфекционного отделения провели ремонтные работы.

Сообщается, что силами ремонтной бригады больницы был проведен текущий ремонт в пяти палатах – № 1, 2, 3, 6 и 7, процедурном кабинете инфекционного отделения. В частности, выполнены работы по шпаклевке и окраске стен, потолков, подоконников, откосов, дверных и оконных блоков. Проведен ремонт деревянных полов с устройством покрытия из линолеума по вновь уложенному ДСП. Проведена замена сантехнического оборудования, установлены фаянсовые мойки и металлические поддоны, заменены смесители.

Для проведения ремонта были приобретены строительные, отделочные и сантехнические материалы на сумму более 57 тысяч рублей.

Отмечается, что в настоящее время в больнице проводится капитальный ремонт гинекологического отделения и ремонт кровли здания скорой помощи с рабочим гаражом и стояночным гаражом. На 2018 год предусмотрен ремонт 30 объектов (помещений) структурных подразделений учреждения.

Как сообщало Амур.инфо, в январе в социальных сетях были опубликованы фотографии, сделанные, как утверждалось, в инфекционном отделении Свободненской больницы. Неизвестный запечатлел, в каких непростых условиях содержатся пациенты. Позже руководство больницы прокомментировало публикацию фотографий.