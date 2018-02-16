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16февраля
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сегодня, 17:53 3

Свободненская больница отчиталась о ремонте в инфекционном отделении

Свободненская больница отчиталась о ремонте в инфекционном отделении

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступило сообщение от ГБУЗ АО «Свободненская больница». Руководство учреждения уведомило, что в помещениях инфекционного отделения провели ремонтные работы.

Сообщается, что силами ремонтной бригады больницы был проведен текущий ремонт в пяти палатах – № 1, 2, 3, 6 и 7, процедурном кабинете инфекционного отделения. В частности, выполнены работы по шпаклевке и окраске стен, потолков, подоконников, откосов, дверных и оконных блоков. Проведен ремонт деревянных полов с устройством покрытия из линолеума по вновь уложенному ДСП. Проведена замена сантехнического оборудования, установлены фаянсовые мойки и металлические поддоны, заменены смесители.

Для проведения ремонта были приобретены строительные, отделочные и сантехнические материалы на сумму более 57 тысяч рублей.

Отмечается, что в настоящее время в больнице проводится капитальный ремонт гинекологического отделения и ремонт кровли здания скорой помощи с рабочим гаражом и стояночным гаражом. На 2018 год предусмотрен ремонт 30 объектов (помещений) структурных подразделений учреждения.

Как сообщало Амур.инфо, в январе в социальных сетях были опубликованы фотографии, сделанные, как утверждалось, в инфекционном отделении Свободненской больницы. Неизвестный запечатлел, в каких непростых условиях содержатся пациенты. Позже руководство больницы прокомментировало публикацию фотографий.

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#здоровье #Свободный

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Комментарии
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  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    28 минут назад

    покрасили линолеум да умывальники и это всё?

  • Афоня

    Афоня
    22 минуты назад

    Какая всё-таки убогость. Особенно то, что называется койками. Ну у Лесик лучше и быть не может.

  • nerro

    nerro
    10 минут назад

    А почему койки без матрасов? Железки прикрыли тряпочкой - и всё

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