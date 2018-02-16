Пострадавшая в ДТП благовещенка хочет более жесткого наказания для сбившего ее водителя

ДТП случилось 3 февраля 2017 года днем. Автомобиль скорой помощи выехал на перекресток, намереваясь повернуть налево, и не пропустил иномарку, которая двигалась прямо во встречном направлении. В итоге «тойота», уходя на большой скорости от столкновения, врезалась в столб и сбила стоявших на тротуаре пешеходов – женщину и бабушку с внучкой. Женщина получила серьезные травмы.

Момент ДТП пострадавшая благовещенка Анна Попова не помнит. Она сразу потеряла сознание. В чувство она пришла лишь на следующий день, через месяц ее выписали с больницы. Перелом ноги и черепа, кровоизлияние, сотрясение мозга, ушиб почек – это только часть травм, полученных во время удара. Позади две операции, сколько впереди, неизвестно. На лечение семья уже потратила около 250 тысяч рублей. В конце прошлого года пострадавшая оформила инвалидность. Ей присвоили третью группу.

«Через 6 дней я более менее пришла в себя. Я начала адекватно всё воспринимать. Я уже понимала, что со мной случилось. Был удар почек, я спиной ударилась. И на фоне стресса у меня получилось как онкологическое. Сейчас я ложусь на вторую операцию по онкологии», – рассказала пострадавшая Анна Попова.

«Я увидел её в приёмном отделении в бессознательном состоянии. Вся одежда изорвана, всё изрезано. Страшно было, вся в синяках. Водитель, когда всё случилось, вышел из машины и осмотрел свою машину. После чего начал звонить родителям – давайте родители, выручайте меня, я попал в сложную ситуацию. Он не оказал помощь пострадавшим», – сказал муж Анны Владимир Попов.

Двое других пешеходов – бабушка и внучка – получили травмы средней степени тяжести. В больницу к пострадавшим трижды приходила мама водителя. Он просила прощения за сына. Сам обвиняемый был лишь однажды. И спустя неделю после аварии делился в соцсетях, как он отдыхает.

«Он отдыхает в ресторане, веселится. Никаких последствий. Он не чувствует себя виновным. Не чувствует кому-то обязанным. С весёлыми названиями фотографии у него. Кальяны, гулянки, катание на машинах», – отметил Владимир Попов.

За год разбирательств водитель ни разу не был заключен под стражу. В начале февраля суд оставил виновника аварии на свободе. В течение полутора лет лихач должен отмечаться в специализированном государственном органе и не должен выезжать за пределы муниципалитета. Хотя за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, максимальное наказание – два года лишения свободы. Потерпевшая сторона с приговором не согласна. Непонятно людям, почему к уголовной ответственности не привлекли и водителя УАЗа, который не пропустил «тойоту прогресс». Он может понести только административное наказание.

«Водитель нарушает правила дорожного движения. При повороте налево не уступает встречному транспорту дорогу. Из-за этого тот, который едет в прямом направлении, начинает тормозить, манипулировать рулём, делает манёвр. Вылетает на наледь на дороге, теряет управление и выезжает на тротуар, где сбивает пешеходов. Ему вменили, что он превысил скорость всего лишь. А про второго ничего не говорят. У него есть автотехническая экспертиза, что он нарушил ПДД. Надо было обоих привлекать», – прокомментировал адвокат потерпевшей стороны Константин Ермаков.

«Установлено, что причинной связью между нарушениями ПДД и причиненным тяжким вредом являются действия водителя автомобиля Toyota Progres. В ходе проведения автотехнической экспертизы установлено, что у водителя Toyota Progres имелась техническая возможность при движении с разрешённой скоростью 60 км/ч избежать столкновения с автомобилем УАЗ, применив меры экстренного торможения», – сказал старший следователь СО МО МВД России «Благовещенский», старший лейтенант юстиции Алексей Чалый.

Водитель УАЗа эти меры экстренного торможения предпринял, а рулевой «прогресса» нет, посчитал суд. В момент аварии иномарка двигалась со скоростью не менее 87 километров в час, это показала автотехническая экспертиза. Пострадавшие в аварии намерены оспорить решение суда. Они хотят более жесткого наказания для водителей. Кроме того, люди готовят иск в гражданский суд, чтобы возместить моральный и материальный ущерб.