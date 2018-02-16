В Приамурье выбрали лучших спортсменов и тренеров

Фото: minsportamur.ru

Награждение лучших спортсменов и тренеров Амурской области по итогам 2017 года прошло в Общественно-культурном центре Благовещенска. Победителей в пяти номинациях определили представители общественных объединений, СМИ и специалисты в области спорта.

Победителей выбрали в пяти номинациях: «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», «Открытие», «Преодоление» и «Лучшая спортивная команда года».

Выигравшего первенство Европы в Чехии самбиста Самвела Казаряна признали спортсменом года, а его наставник Дмитрий Богодист стал лучшим тренером.

В номинации «Спортсменка года» победила дзюдоистка Екатерина Гладкая. Она выиграла первенство Дальнего Востока, а на чемпионате России заняла третье место. Тренируется девушка под руководством тренера Михаила Щербаня.

Сборную Амурской области по гандболу, которая завоевала бронзу на чемпионате страны в Первой лиге, признали лучшей спортивной командой года.

Победителем в номинации «Преодоление» стал бронзовый призер чемпионата России по греко-римской борьбе среди не слышащих спортсменов Александр Моисейченко. Он тренируется под руководством Евгения Сафронова.

Среди юных спортсменов лучшим стал самбист Илья Замыслов из Свободного. Парень занял третье место на первенстве России во Владивостоке, а на спартакиаде учащихся страны в Армавире завоевал серебряную медаль.

На награждении присутствовали представители областного правительства, законодательного собрания области, Общественной палаты, руководители спортивных федераций, главы городских и районных спорткомитетов Приамурья.

«Хотелось бы поблагодарить сегодняшних номинантов и их тренеров за те потрясающие результаты, которых им удалось достигнуть в 2017 году. От имени губернатора Приамурья выражаю вам огромную признательность», – высказалась заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко.

Отмечать работу какой-либо спортивной федерации организаторы мероприятия не стали. Министр по физической культуре и спорту области Юрий Кретов объяснил, что некорректно было бы выделять кого-то, так как представители всех спортивных объединений стремились достойно представить область на различных соревнованиях в прошедшем году.

На церемонии награждения спортсменов выступили артисты коллектива «Траффик», ребята из цирковой студии «Ап!», команда КВН «Осторожно, ДВОКУ!». Нестареющий российский хит – песню «Калинка» – исполнили курсанты специального факультета Дальневосточного военного училища: представители Латинской Америки и африканских стран.