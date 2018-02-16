Благовещенское такси купило спецавтомобили для маломобильных пассажиров (видео)

Одна из фирм такси Благовещенска начала предоставлять услуги по перевозке инвалидов-колясочников с повышенным комфортом. Для этой цели она приобрела автомобили с выезжающими из салона сиденьями.

«Машины были закуплены еще в 2015 году, просто мало кто, к сожалению, об этом знал. В данный момент у нас работают две машины, еще две мы уже списали: за два года они себя полностью исчерпали. Машины предназначены не только для малоподвижных людей, но и для обычных пассажиров», – рассказал ИА «Амур.инфо» управляющий фирмой Сергей Червяков.

Закупленные автомобили – компактные универсалы Nissan Cube, которые оборудованы передними пассажирскими креслами, способными выезжать из салона прямо на улицу, чтобы маломобильному пассажиру было удобно садиться. Управляется конструкция с пульта. Когда пассажир садится в кресло, оно таким же путем заезжает обратно.

Стоит ли поездка на такой машине дороже, чем на обычной, Сергей Червяков не уточнил. Он пояснил, что фирма намерена расширять данное направление перевозок.

16 февраля автомобиль для инвалидов-колясочников опробовал Юрий Сергеев. Как сообщало Амур.инфо, мужчина лишился левой руки и обеих ног после того, как в 2012 году попал под поезд. «Действительно, удобная штука, удобное такси, особенно для спинальников», – рассказал Юрий информагентству.