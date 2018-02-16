Ученый из БГПУ научил виртуального робота сложнейшим манипуляциям (видео)

Ученый из БГПУ Александр Семочкин научил виртуального робота обращаться с шестерней и складывать детали в коробку на определенные места. Делалось это в рамках второго этапа федерального конкурса по «оживлению» первого российского андроида. Результаты работы Александра должны оценить к середине марта.

На виртуальном этапе нужно было написать программное обеспечение, то есть научить робота каким-то действиям – в трех номинациях. Можно было выбрать все или только одно направление. По сравнению с первым этапом сложность возросла в разы. Александр Семочкин выбрал номинацию «Тонкая моторика манипуляторов». В ней виртуального андроида необходимо было научить собирать коробку передач. Благовещенский ученый преуспел сразу в нескольких действиях. Его робот берет со стола шестерни и вкладывает их в строго определенные пазы. И это только звучит просто.

«Это очень трудно, шестеренка стоит на столе в произвольном месте. Робот должен на нее посмотреть, рассчитать расстояние до нее, потом схватить ее, потому что она же неудобная – пальцы у него железные, и ему надо как-то ухватиться так, чтобы можно было потом ее переместить куда-то. Потом чтобы ее правильно уложить в короб, в пазы, при этом надо еще второй рукой помогать и достаточно уверенно манипулировать этими предметами.

Это неимоверно сложная работа. Я видео записал, как он это делает – получилось 3,5 минуты. 9 месяцев работы ради трех с половиной минут. Самое интересное, что робот должен сам все это делать, сам увидеть. Запускаешь программу, а дальше все сам – он же может уронить предмет или сам упасть. Я так сделал, что в конце, он когда укладывает шестеренки, он еще пытается оценить: получилось у него или нет, и если получилось, он показывает большой палец», ­ – рассказал начальника управления информационных технологий БГПУ Александр Семочкин.

Результаты со своими достижениями ученый отправил на проверку. Как сообщало Амур.инфо, во втором этапе престижного федерального конкурса борются 14 сильнейших команд со всей страны. Александр Семочкин из БГПУ – единственный представитель Дальнего Востока. На первом этапе ему помогали несколько человек из вуза. Сейчас остался один студент, но основная заслуга виртуальных достижений именно Александра.

Ответственность конкурсантов очень высока: по сути, ученые писали программы, которые будут опробовать непосредственно на первом отечественном андроиде Федоре (FEDOR – Final Experimental Demonstration Object Research). Будущего робота-спасателя и робота-космонавта создали в рамках проекта Фонда перспективных исследований.

«На этом этапе работали с виртуальным симулятором – это программная имитация того же робота. Программу можно подключить к реальному роботу и будет все то же самое, он будет вести себя так же, как виртуальный робот», – рассказал ученый.

Программа, которую написал Александр Семочкин, – универсальная. Благодаря ей робота можно обучать. Потому что фактически андроид на первоначальном этапе – некий высокотехнологичный младенец, для которого предметы реального мира всего лишь набор цветных точек. Программа благовещенского ученого не просто научит его распознавать предметы, но и научит его определенным действиям с ними.

Оценить достижения Александра, так же как и других конкурсантов, жюри должно до середины марта. По информации ученого, несколько команд также сделали определенные успехи в других номинациях. Подвести итоги конкурса и выявить, кто поможет воплотить в жизнь смелые мечты в области отечественной робототехники и «оживить» Федора должны уже в апреле. Огласить результаты обещают 20 апреля.

Фото и видео: Александр Семочкин