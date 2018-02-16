Масленица, много спорта и выставка-ярмарка: выходные в Благовещенске

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В выходные в Благовещенске масштабно отпразднуют Масленицу. Пройдет и несколько спортивных мероприятий, например, соревнования по стрельбе из спортивного лука и соревнования по лыжным гонкам. Два дня будет работать выставка-ярмарка, приуроченная к 23 Февраля и 8 Марта.

Суббота, 17 февраля

В 10:00 ТРЦ «Острова» пройдет Кубок города Благовещенска по волейболу среди мужских команд (ветераны волейбола).

В 11:00 на лыжной базе «Россия» в поселке Моховая Падь в рамках XII Спартакиады трудовых коллективов города Благовещенска состоятся соревнования по лыжным гонкам.

Также в 11:00 на цокольном этаже АОДНТ состоится открытый турнир города Благовещенска по стрельбе из спортивного лука «Стрелы Совы». В мероприятии примут участие порядка 30 человек.

В честь своего 60-летия Амурский народный хор выступит на первом этаже ТЦ «Мега» с программой, посвященной масленичным гуляньям. Начало в 14:00.

Кроме того, в субботу начнут отмечать Масленицу. В 14:00 конноспортивный клуб «Аллюр» приглашает желающих на традиционное празднование. Гостей ждут катания на лошадях верхом и в санях. Можно будет принять участие в различных забавах. Дети примут участие в игровом состязании. Также праздник не обойдется без сжигания чучела Масленицы.

Школа иностранных языков и искусств «Сатори» и областная научная библиотека приглашают вместе отметить корейский Новый год. В программе: лекция о традициях празднования Нового года в Корее, мастер-класс и дегустация блюд корейской кухни. Начало в 16:00.

Театр кукол в этот день покажет спектакль «История старого дуба» с театрализованным представлением «Широкая Масленица». Начало в 11:00. А в театре драмы в 18:00 можно будет посмотреть спектакль-квест «Пиковая дама».

Воскресенье, 18 февраля

В 10:00 в спорткомплексе «Юность» пройдет турнир городов Дальнего Востока по кикбоксингу. В мероприятии примут участие около 120 человек.

В 11:00 по адресу: улица Ленина, 325, пройдет открытое первенство города Благовещенска по ледолазанию. В мероприятии примут участие около 25 человек.

Помимо этого, в Благовещенске масштабно отпразднуют Масленицу. Всех желающих приглашают на народное гулянье на площади Ленина, которое начнется в 13:00 и откроется конкурсом масленичных поездов «Широкая Масленица». На территории снежного городка развернется массовое гулянье. Подробнее о праздничных мерориятиях можно прочитать, пройдя по ссылке.

В большом зале ОКЦ в 13:00 состоится праздничный концерт «Масленица» с участием коллективов учреждения. А в ресторане ОКЦ устроят развлекательно-познавательную программу «Народные посиделки» с мастер-классами от студий ДПИ, стилизованный показ народных костюмов, концерт творческих коллективов ОКЦ. Начало в 15:00.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Бука» с театрализованным представлением «Широкая Масленица». Театр драмы приглашает на сказку «Похищение принцессы», она начнется в 12:00. В 18:00 в театре драмы можно посмотреть комедию в двух действиях «Счастливый номер».

Суббота и воскресенье, 17 и 18 февраля

17 и 18 февраля на Чигиринском водохранилище пройдут 3 и 4 этапы чемпионата города Благовещенска по ледовым гонкам. В мероприятии примут участие около 20 человек из городов: Владивосток, Благовещенск, Свободный и Завитинск. Торжественное открытие и начало соревнований в 11:00.

На лыжной базе «России» в поселке Моховая Падь в субботу и воскресенье пройдут городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах. Парад открытия соревнований состоится 17 февраля в 12:00. В соревнованиях примут участие около 100 человек из Благовещенска, Свободного, Белогорска и Благовещенского района.

Кроме того, в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня в ТРЦ «Острова» пройдет выставка-ярмарка изделий ручной работы. Более 40 участников представят свои товары – уникальные авторские изделия, выполненные в различных техниках и стилях. Выставка-ярмарка будет работать с 12:00 до 19:00 в «Старом городе».

В кинотеатрах города в выходные будут показывать: «Пятьдесят оттенков свободы», «3 билборда на границе Эббинга, Миссури», «Мульт в кино № 69», «Лёд», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Махнём на Луну!», «Приключения Паддингтона 2», «Селфи», «Плюшевый монстр», «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», «Движение вверх», «Короче», «Астрал-4», «Место встречи», «Охота на воров», «Трон эльфов», «Девушка в тумане», «Уиджи: проклятие Вероники», «Недруги».

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться в разделе «Афиша» на сайте Амур.инфо.