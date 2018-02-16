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сегодня, 15:30 2

Браконьеры активизировались в Приамурье из-за потепления

Браконьеры активизировались в Приамурье из-за потепления
Фото: nexplorer.ru

Небольшое потепление вызвало оживление среди браконьеров в Амурской области. За неделю служащие управления по охране животного мира региона задержали сразу несколько нарушителей в разных районах Приамурья. В двух случаях они охотились на косулю.

В Свободненском районе факт незаконной охоты был выявлен под утро. В ходе патрулирования служащие заметили в полях свет выносной лампы-фары. После непродолжительного преследования УАЗ с тремя жителями района удалось остановить. При досмотре в салоне автомобиля обнаружили нарезное оружие и туша косули.

Еще две незаконно добытые косули, а также тушку соболя нашли в зимовье в Сковородинском районе. Инспекторы охотнадзора заметили на снегу свежие следы и решили пройти по ним для рядовой проверки. Следы, как и ожидалось, вывели к зимовью, где отдыхали два браконьера – жители поселка Ерофей Павлович. Часть мяса мужчины успели съесть, остальное нашлось в мешках. При себе у нарушителей был карабин, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

«В обоих случаях в отношении нарушителей составлены материалы, оружие изъято. Помимо штрафов и других санкций, браконьерам предстоит выплатить компенсации за ущерб, нанесенный природе. Таксы для расчета этих сумм недавно выросли, поэтому каждая косуля обойдется любителям незаконной охоты не менее чем в 120 тысяч рублей», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Валерий Погасиенко.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    54 минуты назад

    все это от бедности и вседозволенности

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