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16февраля
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сегодня, 14:56 1

Два человека попали в больницу после столкновения КамАЗа и УАЗа в Приамурье

Два человека попали в больницу после столкновения КамАЗа и УАЗа в Приамурье
Фото: instagram.com/mreporter_blg

15 февраля в Магдагачинском районе произошло ДТП с пострадавшими. На федеральной трассе «Амур» столкнулись автомобили КамАЗ и УАЗ. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась примерно в 16:40 на 1 197-м километре трассы «Амур» (хабаровское направление). В происшествии виноват водитель КамАЗа. Он нарушил правила очередности проезда перекрестка и совершил столкновение с УАЗом. В результате аварии два пассажира УАЗа были доставлены в больницу.

Все обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливают правоохранители.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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