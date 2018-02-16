Амурчан ждет теплая суббота: прогноз погоды на 17 февраля

Фото: Dogtricks

В Амурской области 17 февраля ожидается переменная облачность, местами по северо-западу пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 1-6 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит 22…27 градусов мороза, местами – минус 32…37. Днем термометры покажут 10…15 градусов ниже нуля, по северу при облачности будет минус 18…23. В Благовещенске малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер ночью разгонится до 6-11 метров в секунду, днем – до 7-12 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 22…24, днем столбики термометров остановятся на отметках 11…13 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL