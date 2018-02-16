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Александр Козлов амурчанам: не молчите, говорите об этом

Александр Козлов амурчанам: не молчите, говорите об этом

Губернатор Амурской области встретился за чашкой кофе с победителями розыгрыша, который он провел в Инстаграме, и рассказал о том, что правительство открывает новые страницы в соцсетях. Общение с жителями области стало главной темой очередного выпуска сериала GubernatorLive.

«Так быстро время летит. Не заметил, а уже 2-й сезон сериала GubernatorLive запустили на днях», – отметил губернатор в своем аккаунте в Инстаграме.

О своем отношении к работе журналистов и помощи районных СМИ глава региона рассказал в очередном выпуске. Вошли в него фрагменты интервью амурским журналистам и зарубежным. Однако главный акцент Александр Козлов сделал на общении через социальные сети. В своем аккаунте в Инстаграме он недавно провел розыгрыш и выбрал троих победителей, с которыми пообещал общаться в неформальной обстановке. С двумя из них Александр Козлов уже встретился. Кофе с губернатором пили благовещенцы Эдуард Шамратов и Полина Вдовина.

«Чудесно посидели, многое обсудили и взяли на повестку как минимум один конструктивный вопрос», – отметил губернатор и, не раскрывая темы, пообещал обсудить поднятый вопрос в правительстве.

Третьим победителем оказалась жительница Зеи Анна Колосова. Встреча с ней пройдет в ближайшее время, когда Александр Козлов приедет в город с рабочим визитом.

«Социальные сети диктуют условия мобильности работы, – признался Александр Козлов. – Я обращаюсь к нашим жителям, к амурчанам. Пожалуйста, не молчите, говорите об этом. Мы готовы. Я поддержу слова прокурора области Руслана Федоровича Медведева о том, что, если обращаетесь, – меньше анонима. Если вы реально хотите решить вопрос, пишите контакт, адрес».

Просмотров всего: 1455

#губернатор #интернет

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • буда

    буда
    3 часа назад

    Отвечает и реагирует на те вопросы которые ему удобные, а остальные вопросы где правда администратор удаляет.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    3 часа назад



    Пожалуйста, не молчите, говорите об этом. Мы готовы. Я поддержу слова прокурора области Руслана Федоровича Медведева о том, что, если обращаетесь, – меньше анонима.



    Шта?

    К чему готовы и причем тут прокурор?

    Это че угроза

  • честный

    честный
    3 часа назад

    да правильно делает, я считаю, что хоть какими то средствами старается власть сблизить с простыми людьми. И вопросы - если они адекватные - если и не решаются в ближайшее время, то уж по крайней мере на слух попадают руководству области, а это тоже многое значит.

    Что касается удобных и не удобных вопросов, то уж не соглашусь. Мне кажется он их столько слышит за свои командировки и встречи, что фантазии не хватит просто задать какой то новый о чём то новом))

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    3 часа назад

    честный

    да правильно делает, я считаю, что хоть какими то средствами старается власть сблизить с простыми людьми. И вопросы - если они адекватные - если и не решаются в ближайшее время, то уж по крайней мере на слух попадают руководству области, а это тоже многое значит. Что касается удобных и не удобных вопросов, то уж не соглашусь. Мне кажется он их столько слышит за свои командировки и встречи, что фантазии не хватит просто задать какой то новый о чём то новом))



    для сближения власти с народом есть институт депутатства

    это они беды и чаяния народа должны до властей донести

    а губер СВОЮ работу работать должен

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад

    честный

    да правильно делает, я считаю, что хоть какими то средствами старается власть сблизить с простыми людьми.



    Можно номер мобильного разослать рядовым гражданам. Прямая линия так сказать. Как говорится из уст в уста. Без интриг и анонима.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Владимир Маяковский

    Про это

    Про что — про это?

    В этой теме,

    и личной

    и мелкой,

    перепетой не раз

    и не пять,

    я кружил поэтической белкой

    и хочу кружиться опять.

    Эта тема

    сейчас

    и молитвой у Будды

    и у негра вострит на хозяев нож.

    Если Марс,

    и на нем хоть один сердцелюдый,

    то и он

    сейчас

    скрипит

    про то ж.

    Эта тема придет,

    калеку за локти

    подтолкнет к бумаге,

    прикажет:

    — Скреби! —

    И калека

    с бумаги

    срывается в клёкоте,

    только строчками в солнце песня рябит.

    Эта тема придет,

    позвонѝтся с кухни,

    повернется,

    сгинет шапчонкой гриба,

    и гигант

    постоит секунду

    и рухнет,

    под записочной рябью себя погребя.

    Эта тема придет,

    прикажет:

    — Истина! —

    Эта тема придет,

    велит:

    — Красота! —

    И пускай

    перекладиной кисти раскистены —

    только вальс под нос мурлычешь с креста.

    Эта тема азбуку тронет разбегом —

    уж на что б, казалось, книга ясна! —

    и становится

    недоступней Казбека.

    Замутит,

    оттянет от хлеба и сна.

    Эта тема придет,

    вовек не износится,

    только скажет:

    — Отныне гляди на меня! —

    И глядишь на нее,

    и идешь знаменосцем,

    красношелкий огонь над землей знаменя.

    Это хитрая тема!

    Нырнет под события,

    в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,

    и как будто ярясь

    — посмели забыть ее! —

    затрясет;

    посыпятся души из шкур.

    Эта тема ко мне заявилась гневная,

    приказала:

    — Подать

    дней удила! —

    Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное

    и грозой раскидала людей и дела.

    Эта тема пришла,

    остальные оттерла

    и одна

    безраздельно стала близка.

    Эта тема ножом подступила к горлу.

    Молотобоец!

    От сердца к вискам.

    Эта тема день истемнила, в темень

    колотись — велела — строчками лбов.

    Имя

    этой

    теме:

    . . . . . . !

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Анекдоты про это:

    http://katrysya.ru/post201322381/

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Афоризмы про это:

    http://www.psylive.ru/articles/785_aforizmi-pro-eto.aspx

  • OT

    OT
    43 минуты назад

    Лозунг губера "Искренность подхалима, дороже честной праведности анонима" так надо понимать?

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