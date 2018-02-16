Александр Козлов амурчанам: не молчите, говорите об этом

Губернатор Амурской области встретился за чашкой кофе с победителями розыгрыша, который он провел в Инстаграме, и рассказал о том, что правительство открывает новые страницы в соцсетях. Общение с жителями области стало главной темой очередного выпуска сериала GubernatorLive.

«Так быстро время летит. Не заметил, а уже 2-й сезон сериала GubernatorLive запустили на днях», – отметил губернатор в своем аккаунте в Инстаграме.

О своем отношении к работе журналистов и помощи районных СМИ глава региона рассказал в очередном выпуске. Вошли в него фрагменты интервью амурским журналистам и зарубежным. Однако главный акцент Александр Козлов сделал на общении через социальные сети. В своем аккаунте в Инстаграме он недавно провел розыгрыш и выбрал троих победителей, с которыми пообещал общаться в неформальной обстановке. С двумя из них Александр Козлов уже встретился. Кофе с губернатором пили благовещенцы Эдуард Шамратов и Полина Вдовина.

«Чудесно посидели, многое обсудили и взяли на повестку как минимум один конструктивный вопрос», – отметил губернатор и, не раскрывая темы, пообещал обсудить поднятый вопрос в правительстве.

Третьим победителем оказалась жительница Зеи Анна Колосова. Встреча с ней пройдет в ближайшее время, когда Александр Козлов приедет в город с рабочим визитом.

«Социальные сети диктуют условия мобильности работы, – признался Александр Козлов. – Я обращаюсь к нашим жителям, к амурчанам. Пожалуйста, не молчите, говорите об этом. Мы готовы. Я поддержу слова прокурора области Руслана Федоровича Медведева о том, что, если обращаетесь, – меньше анонима. Если вы реально хотите решить вопрос, пишите контакт, адрес».