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16февраля
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сегодня, 14:02 1

В Благовещенске на месте пожара найдено тело мужчины

В Благовещенске на месте пожара найдено тело мужчины
Фото: pixabay.com

15 февраля в селе Садовом, входящем в городской округ Благовещенск, горел жилой дом. Как стало известно ИА «Амур.инфо», на месте пожара обнаружено тело мужчины.

В тушении огня участвовали два боевых расчета пожарно-спасательной части № 12 Благовещенска, а также спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда ГОЧС города. На момент их прибытия из окна дома шел густой дым. Открытое горение было ликвидировано за 5 минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

В результате пожара закопчены стены и потолок на общей площади около 20 квадратных метров.

Известно, что мужчина, чье тело было найдено на месте пожара, 1959 года рождения. В обстоятельствах его гибели будут разбираться специалисты.

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#пожары #происшествия

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