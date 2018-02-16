Серебряную медаль на ОИ–2018 завоевал российский скелетонист Трегубов

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Восьмой день Олимпийских игр в Пхёнчхане – серебряной медалью награжден российский скелетонист Никита Трегубов. По сумме четырех попыток спортсмен показал результат 3 минуты 22,18 секунды.

На первом месте – южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин (3.20,55), на третьем – британец Доминик Парсонс (3.22,20), сообщает ТАСС.

В первом заезде российский спортсмен был вторым, во втором он показал четвертый результат, в третьем – пятый. Но успешное выступление в заключительной попытке и ошибки конкурентов позволили 23-летнему россиянину взять серебро.

По словам Никиты, он бился на соревнованиях за себя и за неприглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) товарищей по команде. «Завоевать серебро Олимпиады – просто непередаваемые ощущения, – сказал Трегубов ТАСС. – Подготовка была сложна как никогда, но я очень рад, что смог справиться со всеми трудностями, со всеми нервами и стать серебряным призером. Мне очень грустно, что рядом со мной не было товарищей по команде. Я бился не только за себя, но и за них (…) Когда я понял, что стал призером, испытал ощущение неописуемого счастья, поэтому я закричал. Бороться за золото было проблематично, Юн Сун Бин – это отличный спортсмен, имеющий прекрасный старт, выступающий на отличной технике на домашней трассе, он заслужил это золото».

Серебряная медаль Трегубова – шестая у российской команды на этой Олимпиаде. Теперь в ее активе две серебряные (командный турнир фигуристов и скелетон) и четыре бронзовые (шорт-трек, керлинг и лыжи). Сейчас Россия на 13 месте медального зачета Олимпиады.

Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России.