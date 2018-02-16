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сегодня, 13:37 2

Амурчанка участвует в шоу «Песни» на канале ТНТ

Амурчанка участвует в шоу «Песни» на канале ТНТ
Фото: belogorck.ru

Жительница села Никольское Белогорского района Ксения Мельник принимает участие в шоу «Песни» на канале ТНТ. Продюсеры Максим Фадеев и Тимати проводят кастинг-прослушивание вокалистов со всей страны. Новый музыкальный проект стартовал 15 февраля.

Очередной выпуск шоу выйдет в эфир 17 февраля в 21:00. Ксения Мельник исполнит авторскую песню о маме.

«У Ксении непростая судьба, но это ей не помешало верить в себя и в мечту. А мечтает она всю жизнь лишь об одном – петь, найти своего слушателя, поделиться своей душой со всем миром, – говорит поклонница начинающей певицы Ирина Зозуля. – Она поехала покорять Москву, прошла два этапа отбора участников шоу, и 17 февраля ее выступление покажут по ТНТ. Очень хочется, чтобы амурчане увидели выступление Ксении».

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, после масштабного кастинга состоится жесткий отбор, по итогу которого участники попадут в реалити, и с ними начнут работать Тимати и Максим Фадеев. Лишь 20 лучших исполнителей продолжат борьбу в шоу «Песни». Они заселятся в башню «Меркурий» в «Москва-Сити», где будут находиться под постоянным наблюдением камер на протяжении всего проекта.

Ежедневно по будням зрители смогут наблюдать, как молодые артисты развиваются, справляются с трудностями взрослой и звездной жизни, готовясь к еженедельным масштабным концертам, которые будут выходить в эфир.

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#культура #музыка #ТВ

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Комментарии
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  • Denny23

    Denny23
    3 часа назад

    Она же в Уфе живет последние годы

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