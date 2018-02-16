Рекордное число дел о злоупотреблениях при строительстве Восточного направили в суды в 2017 году

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По его словам, у следственных органов есть потенциал, что продемонстрировано в ходе расследования злоупотреблений при строительстве Восточного. «Созданный по поручению президента и решению Совбеза межведомственный штаб объединил усилия надзирающих прокуроров, следователей, оперативных служб и гособвинителей. В результате в течение года в суд было направлено 49 уголовных дел, почти в три раза больше, чем за предшествующие три года, когда было возбуждено 17 дел», – сказал Юрий Чайка 15 февраля на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Таким образом, подчеркнул он, очень многое зависит от организации взаимодействия и качества надзора на всех стадиях.

Указ о создании космодрома Восточный был подписан 6 ноября 2007 года президентом РФ Владимиром Путиным. Первые сведения о нарушениях при строительстве Восточного и задержках выплаты зарплат рабочим организаций-подрядчиков появились в 2012 году. В 2014-2015 годах против бывшего главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана и руководства ряда компаний-подрядчиков строительства были возбуждены уголовные дела в связи растратой денежных средств, а также невыплатой зарплат.