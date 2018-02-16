В Сковородине в пожаре в жилом доме погибла женщина

Фото: gtrk-saratov.ru

16 февраля в 00:55 в пожарную часть № 45 города Сковородино поступила информация о том, что на улице Коммунистической в двухэтажном жилом доме горит квартира на втором этаже. На место происшествия выехала дежурная смена местной пожарной части в составе четырех человек и двух автоцистерн. Через три минуты огнеборцы были на месте.

На момент прибытия пожарных подразделений из окна квартиры на втором этаже и дверного проема в подъезде вырывался огонь. В связи с тем, что дом деревянный, огонь быстро распространялся и уже вышел за пределы квартиры, охватив чердачное помещение. Сразу же был подан первый ствол, и уже через две минуты удалось локализовать возгорание. Еще через две ликвидировали открытое горение.

Пока тушили пламя, пожарные-спасатели проверяли все квартиры подъезда на наличие людей. Удалось предупредить о пожаре семь жильцов – они вышли самостоятельно.

В квартире, где началось возгорание, пожарные обнаружили троих людей – они находились в соседней комнате и не подавали признаков жизни. Всех троих удалось вынести из горящей квартиры передать врачам скорой помощи. При осмотре врачи констатировали смерть 51-летней женщины, двое других пострадавших – мужчины 1976 и 1991 годов рождения – были доставлены в ЦРБ Сковородина.

В 16-квартирном жилом доме на момент возгорания только в четырех проживали люди, остальные квартиры были нежилыми. Данный дом является муниципальной собственностью и стоит на учете как ветхое жилье, предназначенное под снос.

Огнем повреждены две квартиры, одна из которых нежилая, и коридор на общей площади 80 квадратных метров. Причину и виновника пожара установят сотрудники отдела надзорной деятельности, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.