Бывший амурский министр спорта уволен на Сахалине и нашел работу в Приморье

Экс-министр спорта Амурской области Сергей Цыбулин был уволен с должности начальника управления транспорта в Южно-Сахалинске. Теперь он занял аналогичную должность в администрации Владивостока.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Сергей Цыбулин приехал в Приамурье из Приморья в 2011 году вместе с новым министром спорта Олегом Гуменюком. Последнего пригласил в область тогдашний губернатор Олег Кожемяко. Цыбулин стал руководителем областного Центра развития спорта. А в феврале 2015 года – министром спорта области. Однако вскоре Олег Кожемяко стал губернатором Сахалинской области, и туда уехало немало чиновников.

В октябре 2015 года Сергей Цыбулин возглавил управление транспорта департамента городского хозяйства (ДГХ) администрации Южно-Сахалинска. Мэр областного центра Сергей Надсадин был доволен кадровыми пополнениями из Амурской области.

Но в августе 2017 года губернатор Сахалина Олег Кожемяко раскритиковал работу Сергея Цыбулина из-за большого количества жалоб со стороны населения, сообщает ИА SakhalinMedia. О перебоях в работе автобусного сообщения жители областного центра рассказали главе региона во время прямой линии. Люди сетовали на нехватку общественного транспорта. В администрации областного центра, руководителю управления транспорта Сергею Цыбулину неоднократно высказывались замечания за недостаточно выстроенную систему работы общественных перевозок, однако ситуация не менялась. После прямой линии с губернатором и разговором с мэром Южно-Сахалинска начальник управления транспорта сам написал заявление об увольнении по собственному желанию, его последним рабочим днем стало 17 августа.

В четверг, 16 февраля, на сайте администрации Владивостока сообщили, что исполняющим обязанности начальника городского управления транспорта назначен Сергей Цыбулин.

«Перед новым начальником управления транспорта в первую очередь стоит задача нормализации работы общественного транспорта во Владивостоке, поставленная главой города Виталием Веркеенко», – сообщает сайт.