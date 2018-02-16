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Бывший амурский министр спорта уволен на Сахалине и нашел работу в Приморье

Бывший амурский министр спорта уволен на Сахалине и нашел работу в Приморье

Экс-министр спорта Амурской области Сергей Цыбулин был уволен с должности начальника управления транспорта в Южно-Сахалинске. Теперь он занял аналогичную должность в администрации Владивостока.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Сергей Цыбулин приехал в Приамурье из Приморья в 2011 году вместе с новым министром спорта Олегом Гуменюком. Последнего пригласил в область тогдашний губернатор Олег Кожемяко. Цыбулин стал руководителем областного Центра развития спорта. А в феврале 2015 года – министром спорта области. Однако вскоре Олег Кожемяко стал губернатором Сахалинской области, и туда уехало немало чиновников.

В октябре 2015 года Сергей Цыбулин возглавил управление транспорта департамента городского хозяйства (ДГХ) администрации Южно-Сахалинска. Мэр областного центра Сергей Надсадин был доволен кадровыми пополнениями из Амурской области.

Но в августе 2017 года губернатор Сахалина Олег Кожемяко раскритиковал работу Сергея Цыбулина из-за большого количества жалоб со стороны населения, сообщает ИА SakhalinMedia. О перебоях в работе автобусного сообщения жители областного центра рассказали главе региона во время прямой линии. Люди сетовали на нехватку общественного транспорта. В администрации областного центра, руководителю управления транспорта Сергею Цыбулину неоднократно высказывались замечания за недостаточно выстроенную систему работы общественных перевозок, однако ситуация не менялась. После прямой линии с губернатором и разговором с мэром Южно-Сахалинска начальник управления транспорта сам написал заявление об увольнении по собственному желанию, его последним рабочим днем стало 17 августа.

В четверг, 16 февраля, на сайте администрации Владивостока сообщили, что исполняющим обязанности начальника городского управления транспорта назначен Сергей Цыбулин.

«Перед новым начальником управления транспорта в первую очередь стоит задача нормализации работы общественного транспорта во Владивостоке, поставленная главой города Виталием Веркеенко», – сообщает сайт.

Просмотров всего: 2087

#Дальний Восток #спорт #транспорт

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Комментарии
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  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    7 часов назад

    "Успешный" парень...

  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    непотопляемый

  • Геральт

    Геральт
    7 часов назад

    прикольно. видимо ценный кадр

  • ямщик

    ямщик
    7 часов назад

    Спорт и тран спорт, это почти ж без разницы. Управляй да управляй. Как и везде в России сегодня.

  • Victrix

    Victrix
    7 часов назад

    Владивостокская область - спортивная...

  • БаРмалей

    БаРмалей
    6 часов назад

    Пусть дояркам мастер класс преподает!мастер на все руки

  • ООШШ

    ООШШ
    6 часов назад

    Одни и те же тусуются по стране необъятной,класс!

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    6 часов назад

    После спорта и транспорта надо еще медициной "порулить"....

  • ну вот

    ну вот
    5 часов назад

    заголовок корявый, ну

  • Это да 64

    Это да 64
    5 часов назад

    Вотвернётся АО и возглавит действительно медецину ну накрайний случай обласной мед страх.Спорт и транспорт а тем более медицина это одно целое.

  • Владимир 5

    Владимир 5
    3 часа назад

    непотопляемые - эти ребята готовы возглавить что угодно лишь бы при должности.

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