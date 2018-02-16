Благовещенца возмутил обледеневший пандус у одной из городских аптек

Фото: instagram.com

Фотографию пандуса, который у самого основания, а местами и выше середины покрыт слоем льда, сделал один из благовещенцев. По словам мужчины, его возмутило, что специальный проезд для инвалидных колясок находится в таком состоянии. В аптеке сообщили, что обычно дворник содержит пандус в чистоте.

На фото название аптеки не видно, но автор уточнил, что находится она по адресу: улица Ленина, 39.

«Я мимо проходил, и мне просто интересно стало. Во-первых, там трубу водосточную неправильно сделали: она прямо на пандус сделана, поэтому так и получается. Ну вот как на коляске инвалидной приедет человек и как он будет подниматься по льду этому?», – заинтересовался мужчина.

В самом аптечном пункте сообщили, что поняли, о чем идет речь. Сказали, что пандус обычно убирают. При этом, по словам фармацевта, конструкцией никто и никогда не пользуется по назначению. «Пандусом никто не пользуется. Это у нас просто сейчас тает, а так у нас дворники убирают. Люди с ограниченными возможностями к нам, к сожалению, не приезжают, не было такого ни разу», – рассказали в аптеке.

За ответами на остальные вопросы посоветовали обратиться в офис аптечной сети. Замруководителя сообщил, что меры по очистке пандуса будут приняты незамедлительно.