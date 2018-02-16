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сегодня, 13:01 4

Благовещенца возмутил обледеневший пандус у одной из городских аптек

Благовещенца возмутил обледеневший пандус у одной из городских аптек
Фото: instagram.com

Фотографию пандуса, который у самого основания, а местами и выше середины покрыт слоем льда, сделал один из благовещенцев. По словам мужчины, его возмутило, что специальный проезд для инвалидных колясок находится в таком состоянии. В аптеке сообщили, что обычно дворник содержит пандус в чистоте.

На фото название аптеки не видно, но автор уточнил, что находится она по адресу: улица Ленина, 39.

«Я мимо проходил, и мне просто интересно стало. Во-первых, там трубу водосточную неправильно сделали: она прямо на пандус сделана, поэтому так и получается. Ну вот как на коляске инвалидной приедет человек и как он будет подниматься по льду этому?», – заинтересовался мужчина.

В самом аптечном пункте сообщили, что поняли, о чем идет речь. Сказали, что пандус обычно убирают. При этом, по словам фармацевта, конструкцией никто и никогда не пользуется по назначению. «Пандусом никто не пользуется. Это у нас просто сейчас тает, а так у нас дворники убирают. Люди с ограниченными возможностями к нам, к сожалению, не приезжают, не было такого ни разу», – рассказали в аптеке.

За ответами на остальные вопросы посоветовали обратиться в офис аптечной сети. Замруководителя сообщил, что меры по очистке пандуса будут приняты незамедлительно.

Просмотров всего: 833

#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Проходимец

    Проходимец
    5 часов назад

    Благовещенец шел бы работать на благо родины

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    Вот заняться нечем челевеку - дай повозмущаться в сми. Взял бы да почистил, или хотя бы песочком посыпал.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Чёт глянула на заголовок и показалось что написано: "Благовещенца возмутил обледеневший пенис у одной из городских аптек". Пипец.

  • agbor

    agbor
    34 минуты назад

    Лопату ему в зубы, пусть чистит, вместо того чтобы жаловаться!!! Что за народ, дай повод пожаловаться. Пусть на пенсии и зарплаты бюджетников жалуется лучше!!!

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