Амурчанин напал на двух женщин в Забайкальском крае: одна умерла

Уроженец Амурской области совершил особо тяжкое преступление в Забайкальском крае. Он напал на двух жительниц посёлка Атамановка Читинского района. Одна из них умерла на месте, второй удалось выжить. Нападение мужчина совершил в один день, но в разных местах.

Преступление мужчина совершил 12 февраля. Одна из жительниц поселка шла домой, в это время на нее напал амурчанин. Он ударил жертву по голове тяжелым острым предметом, а после оттащил ее в небольшой овраг. Позже мёртвую женщину обнаружил мужчина, выгуливавший свою собаку, сообщает «ГТРК Чита».

«Возбуждено уголовное дело по убийству, назначено проведение необходимых судебных экспертиз. С места происшествия изъят молоток, который, по нашему мнению, может быть орудием совершения преступления. Проведены по нему уже соответствующие судебные экспертизы, в том числе генотипоскопическая», – прокомментировал телекомпании старший помощник руководителя СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

Спустя час после первого преступления было совершено ещё одно нападение. Женщина после рабочей смены закрывала магазин, в это время ее по голове ударил преступник. Пострадавшую нашёл водитель такси, которое она вызвала незадолго до случившегося. Ее жизнь удалось спасти.

«К нам доставлена пострадавшая с тяжёлой проникающей черепно-мозговой травмой. Тут же она была прооперирована. В настоящее время она находится в отделении реанимации, состояние её стабильно тяжёлое. Проводится всё необходимое лечение», – рассказал заместитель главного врача по хирургии Забайкальской краевой клинической больницы Евгений Порушничак.

Установить личность нападавшего удалось не сразу. Известно, что на женщину напал уроженец Амурской области. Об этом сообщает УМВД по Забайкальскому краю.

«Сотрудниками полиции в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в преступлениях в отношении двух женщин в поселке Атамановка Читинского района установлена. Его причастность к совершению противоправных деяний доказана в том числе проведенными экспертизами. Им оказался уроженец Амурской области 27-летний Косов Андрей Андреевич. Установлено, что подозреваемый не имеет определённого места жительства, ведет бродяжнический образ жизни», – сообщает ведомство.

По данным полицейских, на территорию Забайкальского края мужчина прибыл в декабре 2017 года. В настоящий момент он может находиться среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни, проживать в заброшенных домах, теплотрассах, на свалках. На преступника составлена ориентировка.

На вид ему 30-35 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, на левом плече имеется татуировка в виде лепестков пламени, выходящая на шею, носит бороду и усы. В момент совершения преступлений был одет в черную вязаную шапку с тремя белыми полосками, брюки цвета хаки, пуховик синий с капюшоном зелено-серого цвета.

Сотрудники полиции просят граждан, владеющих информацией о разыскиваемом и месте его нахождения, сообщить по телефонам: 8-914-460-09-35 или 02 (с сотового 102).