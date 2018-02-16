В Благовещенске жильцы нескольких домов сидят без воды (видео)

В областном центре жители верхних этажей в домах микрорайона «Лазурный берег» больше суток испытывают проблемы с водой. Это дома по адресам: Заводская, 4, Заводская, 4/2, Заводская, 2, в которых проживает более 500 человек.

Жильцы рассказывают, что проблемы на верхних этажах начались еще в четверг утром, 15 февраля. Люди сняли видео, на котором видно, что прибор показывает очень низкое давление на подаче воды. Стрелка прибора колеблется практически у нулевой отметки.

Около пяти часов вечера руководитель управляющей компании отчитался в группе дома в одном из мессенджеров, что проблема возникла из-за повысительной насосной станции, которая и обеспечивает подачу воды на верхние этажи. Как правило, от этой станции зависит водоподача в квартиры выше 5-6 этажей. В квартиры, которые находятся ниже, вода доходит благодаря давлению в естественной городской сети.

Руководитель компании пообещал людям, что работы по восстановлению водоснабжения будут вестись до победного.

«Установлено, что повысительная насосная станция, обслуживающая дом, находящаяся в собственности и на обслуживании ООО "Лазурный берег", в настоящее время разморожена. Из-за этого она не выдает надлежащего давления для циркуляции воды. Сейчас сотрудники "Лазурного берега" совместно с сотрудниками управляющей компании будут отогревать повысительную станцию. После чего подача воды возобновится. Люди будут работать, пока все не закончат», – говорится в сообщении руководителя управляйки.

Корреспондент Амур.инфо попытался связаться с директором управляющей компании, а также с представителями компании, которая обслуживает вышедшую из строя станцию. Однако телефон руководителя был все время занят, а в компании «Лазурный берег» сообщили, что никого из руководства нет, так как все находятся на месте этого коммунального ЧП.

Позднее стало известно, что руководитель управляющей компании составил обращение на имя генерального директора «Лазурного берега». В письме сказано, что насосные повысительные станции относятся к системе наружных сетей водопровода, не входят в состав общедомового имущества, поэтому не входят в зону ответственности управляющей организации. К аварийным ситуациям и ухудшению давления в водопроводной сети, по мнению руководителя управляющей компании, приводит то, что собственник не обеспечивает своевременное техническое обслуживание насосной станции и не решил вопрос о ее передаче на обслуживание в стороннюю организацию.

«В связи с этим во избежание возникновения дальнейших аварийных ситуаций, прошу вас в кратчайшие сроки решить вопрос об организации необходимого содержания и технического обслуживания данной повысительной насосной станции либо передаче ее на баланс администрации города Благовещенска, либо ресурсоснабжающей организации», – так заканчивается обращение директора управляющей компании к руководству «Лазурного берега». Копия этого письма направлена в городское управление ЖКХ.