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16февраля
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сегодня, 11:15 42

В Благовещенске люди в масках и с оружием ограбили почту

В Благовещенске люди в масках и с оружием ограбили почту
Фото: ugpressa.ru

В четверг, 15 февраля, в Благовещенске ограбили почтовое отделение. Как стало известно ИА «Амур.инфо», двое человек в масках и с оружием в руках ворвались в почтовое отделение и, угрожая сотрудникам, отняли деньги и скрылись.

Происшествие случилось около 14 часов в отделении на улице Ломоносова. По неофициальной информации, внутри клиентов не было – только работники. Никто из них не пострадал.

В пресс-службе областного управления МВД пояснили: «15 февраля в Благовещенске совершено нападение на одно из учреждений города. Злоумышленники, угрожая работникам организации предметом, внешне схожим с оружием, похитили денежные средства и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, и их задержание».

В пресс-службе амурского филиала «Почты России» дополнили: «В результате происшествия в почтовом отделении по адресу: улица Ломоносова, 164, Благовещенского почтамта клиенты и работники почты не пострадали. Амурский филиал оказывает полное содействие правоохранительным органам в целях скорейшего раскрытия преступления и задержания злоумышленников.

Происшествие криминального характера не приводит к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме».

Просмотров всего: 10939

#криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (42) Обсудить на форуме
  • батарейка

    батарейка
    8 часов назад

    Вот это да!!!!! В нашем то тихом городке!

  • inoy

    inoy
    8 часов назад

    ущерб???? или просто ворвались?

  • Полиграф

    Полиграф
    8 часов назад

    С ухудшением экономической ситуации будет ухудшаться и криминогенная обстановка.

  • smoosy

    smoosy
    8 часов назад

    "В четверг, 16 февраля, в ..." и далее "...случилось около 14 часов..." АмурИнфо поправте дату!

  • Nakamura

    Nakamura
    8 часов назад

    Увольте своего редактора заголовков, или наймите хоть кого-нибудь, не позорьтесь. У всех четверг было 15 февраля, а у вас походу как обычно!

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    8 часов назад

    Экономика Приамурья в клочья, не смотря на красивые отчеты властей, вот и начал народ "зарабатывать" по-дикозападному...

  • yuliyaЮлия

    yuliyaЮлия
    7 часов назад

    Самолеты падают, людей убивают и грабят. К чему катимся????????

  • Владимир 5

    Владимир 5
    7 часов назад

    yuliyaЮлия

    Самолеты падают, людей убивают и грабят. К чему катимся????????



    к переменам Юленька

  • OT

    OT
    7 часов назад

    Экономически стабильно. Обычное падение самолета. Есть работа и по преступлениям. Все стоит денег все это бизнес как и "падение летчиков", так и "обеспечение налетчиков"

  • evgenii-456

    evgenii-456
    7 часов назад

    это ковбой неуловимый Джо заходил))))

  • Щуп

    Щуп
    7 часов назад

    Ребятки боевиков насмотрелись 8)

  • Max412

    Max412
    7 часов назад

    Все закономерно. Идем назад в 90-е. Скоро будут шапки на улице срывать и сумочки из рук вырывать...

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    7 часов назад

    Пашу Семёнова, майора, из "Невского" пригласите он их быстро найдет! ))

  • Полиграф

    Полиграф
    6 часов назад

    Вероника Н.

    Пашу Семёнова, майора, из "Невского" пригласите он их быстро найдет! ))



    там ФЭС (по 5 каналу показывают) найдет какую нибудь соплю и всех по ДНК найдет. Я видел в кино

  • Johnny_B

    Johnny_B
    6 часов назад

    Max412

    Все закономерно. Идем назад в 90-е. Скоро будут шапки на улице срывать и сумочки из рук вырывать...



    это вязаные-то? о_О

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Вероника Н.

    Пашу Семёнова, майора, из "Невского" пригласите он их быстро найдет! ))



    Капитан Паша Семёнов - сам бандюган ещё тот:

  • nana404

    nana404
    5 часов назад

    ну все ребята, щас всех кто на Почту России гнал в комментариях к новости про разгрузку в тыгде, всех проверят кто мстит почте))))))))))))))

  • ay

    ay
    5 часов назад

    evgenii-456

    это ковбой неуловимый Джо заходил))))



    Хм. Пацаны позарились на годовую зарплату в Амурской области. Ну а чё, 5 минут страха, зато потом - шоколад.

  • IGOR1805

    IGOR1805
    5 часов назад

    Пацаны освободились с 90-х

  • Allgemeine

    Allgemeine
    5 часов назад

    yuliyaЮлияСамолеты падают, людей убивают и грабят. К чему катимся????????


    А когда самолеты не падали, а людей не убивали? Истеричка...

  • Жора Кипительников

    Жора Кипительников
    5 часов назад

    Ну так это ломоносова!)) Парнягам видать пяточки не начо купить, вот и приходится беспределить

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    5 часов назад

    ay

    Хм. Пацаны позарились на годовую зарплату в Амурской области. Ну а чё, 5 минут страха, зато потом - шоколад.



    ...ни в чем не виноват...

    Мугого...

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    5 часов назад

    ну хоть чё у нас происходит, убитые-раненные НЕТ, ну, а деньги? ну может пацанам на похмел не хватало. ЗДОРОВЬЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО.

  • Энн

    Энн
    5 часов назад

    Благо-Чикаго...

  • Бухие бухи

    Бухие бухи
    5 часов назад

    Ну хоть без макрухи...

  • Циник

    Циник
    4 часа назад

    дураки... надо было сперва по районам прошвырнуться...

  • GREEN

    GREEN
    4 часа назад

    Денежков-то сколько взяли?

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    4 часа назад

    Все живы ,более менее здоровы,а деньги так пыль,зато всем работа,прессе,полиции,обывателям разрядка Гарри Гарриссон "Стальная крыса"классика

  • Мазепа

    Мазепа
    4 часа назад

    Это компенсация Почте России за не дошедшие посылки, и за обращение с посылками.

  • Мазепа

    Мазепа
    4 часа назад

    Какие деньги на Почте России, марки одни да конверты.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    4 часа назад

    Кто-то узнал свою посылку, когда их выкидывали из вагона? Мстители?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    4 часа назад

    а пенсии, а переводы?

  • Мазепа

    Мазепа
    4 часа назад

    какие пенсии на дворе 15 февраля. Пенсии раньше раздали, а за посылки действительно обидно, ты деньги заплатил, а какие то упыри с Почты России твою посылку побросали, переломали или вовсе потеряли не говоря, что просто себе забрали.

  • nana404

    nana404
    3 часа назад

    ну товарищ Мазепа видимо не в курсе что почта это не только марки и конверты но и оказание других услуг и продажа товаро и пенсии сейчас как раз выплачиваются а также очень много переводов, вы же не знаете сколько инкасация на ОПС привозит денег, эх какой ограниченный народ пошел

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    Так бабули-дедули еще и за телефон, коммуналку на почте платят. На постоянные очереди все жалуются, а денег нет? Нелогично.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад



    угрожая работникам организации предметом, внешне схожим с оружием,



    мдауж описание

    зрение у потерпевших походу неочень

    .и картинка на видеокамере нечеткая

  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    yuliyaЮлияСамолеты падают, людей убивают и грабят. К чему катимся????????


    К очередному сроку путена,который ,как всегда принесет новые потери. Если уже от своих бойцов в Сирии отказываемся , про обычных граждан и речи нет

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Боевиков насмотрелись.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Грабежи, разбои, вооруженные нападения в стране бедных нормальное явление.

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    1 час назад

    yuliyaЮлия

    Самолеты падают, людей убивают и грабят. К чему катимся????????



    Че разнылись?) Еще как минимум 6 лет это будет

  • Владимир 5

    Владимир 5
    42 минуты назад

    С ПОЧТЫ МНОГО НЕ ВОЗЬМЕШЬ НАДО ВЫЧИСЛИТЬ КОГДА нал привезут

  • god_save_the_queen

    god_save_the_queen
    9 минут назад



    мдауж описание

    зрение у потерпевших походу неочень

    .и картинка на видеокамере нечеткая



    далеко не все и в менее шоковой ситуации отличат, например, муляж огнестрельного от настоящего.

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