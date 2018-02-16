В Благовещенске люди в масках и с оружием ограбили почту

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В четверг, 15 февраля, в Благовещенске ограбили почтовое отделение. Как стало известно ИА «Амур.инфо», двое человек в масках и с оружием в руках ворвались в почтовое отделение и, угрожая сотрудникам, отняли деньги и скрылись.

Происшествие случилось около 14 часов в отделении на улице Ломоносова. По неофициальной информации, внутри клиентов не было – только работники. Никто из них не пострадал.

В пресс-службе областного управления МВД пояснили: «15 февраля в Благовещенске совершено нападение на одно из учреждений города. Злоумышленники, угрожая работникам организации предметом, внешне схожим с оружием, похитили денежные средства и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, и их задержание».

В пресс-службе амурского филиала «Почты России» дополнили: «В результате происшествия в почтовом отделении по адресу: улица Ломоносова, 164, Благовещенского почтамта клиенты и работники почты не пострадали. Амурский филиал оказывает полное содействие правоохранительным органам в целях скорейшего раскрытия преступления и задержания злоумышленников.

Происшествие криминального характера не приводит к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме».