Малый бизнес Благовещенска высказал претензии к работе таможни

Фото: пресс-служба министерства ВЭСТиП

Публичное обсуждение вопросов правоприменительной практики в таможенных органах Дальнего Востока прошло в Благовещенске. Предпринимателей интересовали правила перемещения коммерческих партий товара через пассажирский пункт пропуска в Благовещенске, уплата утилизационного сбора при ввозе автотранспорта, ввоз объектов интеллектуальной собственности, а также корректировки таможенной стоимости.

Интересы бизнес-сообщества представляла уполномоченный по правам предпринимателей в Амурской области Оксана Степанова. «Очень много претензий к корректировке таможенной стоимости. В Амурской области эти корректировки продолжают оставаться самыми высокими в стране. Остро стоит и вопрос по привлечению предпринимателей-участников внешнеэкономической деятельности к административной ответственности при проведении проверок. В нарушение таможенного законодательства таможенный орган за впервые совершённое административное правонарушение сразу налагает административный штраф вместо предупреждения. После суда в пользу предпринимателя штрафы отменяют, но это отнимает много времени и негативно сказывается на бизнесе. В итоге очень многие местные предприниматели прекратили свою деятельность, а те, кто остались, стали работать через таможенные посты Приморья, Уссурийска и Москвы», – рассказала бизнес-омбудсмен.

Ответы на все спорные вопросы и претензии начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин пообещал разместить в ближайшее время на сайте ДВТУ.

В свою очередь, бизнес-омбудсмен Оксана Степанова направила министру РФ Михаилу Абызову просьбу провести и публичные слушания в режиме видеоконференцсвязи для того, чтобы получить от ДВТУ ответы на поставленные вопросы и вести конструктивный диалог между предпринимателями и таможенниками. По словам Оксаны Викторовны, ответы на вопросы, поставленные предпринимателями перед таможенниками, до сих пор так и не получены.

Как отметил Юрий Ладыгин, сейчас таможенные органы реализуют заявленную руководителем Федеральной таможенной службы России Владимиром Булавиным программу «10 шагов навстречу бизнесу», девиз которой «Простота и удобство для бизнеса, эффективность и безопасность для государства».

Первый заместитель председателя правительства Амурской области Марина Дедюшко обозначила три основных вектора работы по таможенным вопросам на ближайшее время:

– режим работы будущего пункта пропуска – мост – хотят сделать круглосуточным;

– необходимо синхронизировать работу русской и китайской таможни;

– допуск некоторых сельхозтоваров на экспорт, отмена квот или увеличение по запланированным контрактам на экспорт зерновых.

Также таможенники рассказали о внедрении в ближайший год электронной таможни, все декларации будут проходить через хабаровскую таможню. По мнению бизнес-омбудсмена Оксаны Степановой, эта мера поможет избежать предвзятого отношения к некоторым участникам ВЭД и ускорит оформление грузов.