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сегодня, 11:04 6

Малый бизнес Благовещенска высказал претензии к работе таможни

Малый бизнес Благовещенска высказал претензии к работе таможни
Фото: пресс-служба министерства ВЭСТиП

Публичное обсуждение вопросов правоприменительной практики в таможенных органах Дальнего Востока прошло в Благовещенске. Предпринимателей интересовали правила перемещения коммерческих партий товара через пассажирский пункт пропуска в Благовещенске, уплата утилизационного сбора при ввозе автотранспорта, ввоз объектов интеллектуальной собственности, а также корректировки таможенной стоимости.

Интересы бизнес-сообщества представляла уполномоченный по правам предпринимателей в Амурской области Оксана Степанова. «Очень много претензий к корректировке таможенной стоимости. В Амурской области эти корректировки продолжают оставаться самыми высокими в стране. Остро стоит и вопрос по привлечению предпринимателей-участников внешнеэкономической деятельности к административной ответственности при проведении проверок. В нарушение таможенного законодательства таможенный орган за впервые совершённое административное правонарушение сразу налагает административный штраф вместо предупреждения. После суда в пользу предпринимателя штрафы отменяют, но это отнимает много времени и негативно сказывается на бизнесе. В итоге очень многие местные предприниматели прекратили свою деятельность, а те, кто остались, стали работать через таможенные посты Приморья, Уссурийска и Москвы», – рассказала бизнес-омбудсмен.

Ответы на все спорные вопросы и претензии начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин пообещал разместить в ближайшее время на сайте ДВТУ.

В свою очередь, бизнес-омбудсмен Оксана Степанова направила министру РФ Михаилу Абызову просьбу провести и публичные слушания в режиме видеоконференцсвязи для того, чтобы получить от ДВТУ ответы на поставленные вопросы и вести конструктивный диалог между предпринимателями и таможенниками. По словам Оксаны Викторовны, ответы на вопросы, поставленные предпринимателями перед таможенниками, до сих пор так и не получены.

Как отметил Юрий Ладыгин, сейчас таможенные органы реализуют заявленную руководителем Федеральной таможенной службы России Владимиром Булавиным программу «10 шагов навстречу бизнесу», девиз которой «Простота и удобство для бизнеса, эффективность и безопасность для государства».

Первый заместитель председателя правительства Амурской области Марина Дедюшко обозначила три основных вектора работы по таможенным вопросам на ближайшее время:

– режим работы будущего пункта пропуска – мост – хотят сделать круглосуточным;

– необходимо синхронизировать работу русской и китайской таможни;

– допуск некоторых сельхозтоваров на экспорт, отмена квот или увеличение по запланированным контрактам на экспорт зерновых.

Также таможенники рассказали о внедрении в ближайший год электронной таможни, все декларации будут проходить через хабаровскую таможню. По мнению бизнес-омбудсмена Оксаны Степановой, эта мера поможет избежать предвзятого отношения к некоторым участникам ВЭД и ускорит оформление грузов.

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#областная власть #таможня #финансы

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Комментарии
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  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    6 часов назад

    Все федеральные структуры живут на отдельной планете, напишут себе указивок и пытаются их исполнять все во вред нас с Вами.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    слушайте, граждане дармоеды, самоликвидируйтесь пжл, просто надоели

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    1 час назад

    Оборжаться. Уже давно известно, что "свои" возят груз через таможню по "зеленой", а всех остальных прессуют.

    А еще говорят, что как построят мост, сразу дела в гору пойдут. Ага, держите карман шире

  • троль здесь

    троль здесь
    50 минут назад

    малый бизнес уничтожают, не нужен в России малый бизнес

    из десятков знакомых кто занимался малым бизнесом остались единицы которые ещё держаться

  • троль здесь

    троль здесь
    48 минут назад

    Игорь Путилов

    Оборжаться. Уже давно известно, что "свои" возят груз через таможню по "зеленой", а всех остальных прессуют.

    А еще говорят, что как построят мост, сразу дела в гору пойдут. Ага, держите карман шире



    это понятно, так же всё и будет с мостом

  • Владимир 5

    Владимир 5
    36 минут назад

    к черту корректировки и обеспечения К черту евро 5

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