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16февраля
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Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: психологические особенности приемного родительства

Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: психологические особенности приемного родительства

16 февраля в дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Кабинет психолога». В полдень психотерапевт, психолог, председатель Амурской региональной общественной организации содействия приемным семьям «Мамонтенок» Юлианна Канунникова расскажет о психологических особенностях приемного родительства.

Ведущая дневной программы – Екатерина Кузьмина. Дневной разворот проведут Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина.

В вечернем эфире «Эха» выйдет программа «С песней по жизни». Герой выпуска – автор и исполнитель Евгений Ерёмин. Ведущий – Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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