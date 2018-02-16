Мошенники сняли деньги со счетов еще двоих амурчан

В полицию Свободного поступило заявление от местной жительницы 1955 года рождения. На ее телефон с неизвестного номера пришло смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Женщина для уточнения информации позвонила по номеру, с которого пришла смска. Злоумышленник представился сотрудником банка и попросил назвать фамилию, дату рождения. Далее пояснил, что для разблокирования банковской карты необходимо назвать ее номер, код на оборотной стороне. Потерпевшая назвала все перечисленные данные. Далее незнакомец сообщил, что на телефон будут приходить коды, якобы для разблокирования карты, которые необходимо будет назвать. Что потерпевшая и сделала. В итоге со счета ее карты списаны денежные средства в размере 80 000 рублей. Женщина стала внимательно читать приходящие ей смс, в которых написано: «Не сообщайте пароль никому. Потерпевшая поняла, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию.

Аналогичный случай произошёл и с жителем Белогорского района. Он также получил смс-сообщение о блокировке карты, позвонил по указанному в нем номеру телефона, сообщил злоумышленникам номер банковской карты и продиктовал коды, которые поступали на сотовый телефон. В результате с его счета списались 60 000 рублей.

Установлено, что в обоих случаях абонентские номера злоумышленников зарегистрированы в других регионах. По фактам хищений денежных средств возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данным преступлениям, сообщает пресс-служба областного управления МВД.