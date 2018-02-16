Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:38 6

Мошенники сняли деньги со счетов еще двоих амурчан

Мошенники сняли деньги со счетов еще двоих амурчан

В Амурской области продолжают «работать» телефонные мошенники. Очередные факты хищений денег с карт амурчан произошли в Свободном и Белогорске. У них похитили 80 и 60 тысяч рублей. Ранее у жительницы области они украли 345 тысяч рублей.

В полицию Свободного поступило заявление от местной жительницы 1955 года рождения. На ее телефон с неизвестного номера пришло смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Женщина для уточнения информации позвонила по номеру, с которого пришла смска. Злоумышленник представился сотрудником банка и попросил назвать фамилию, дату рождения. Далее пояснил, что для разблокирования банковской карты необходимо назвать ее номер, код на оборотной стороне. Потерпевшая назвала все перечисленные данные. Далее незнакомец сообщил, что на телефон будут приходить коды, якобы для разблокирования карты, которые необходимо будет назвать. Что потерпевшая и сделала. В итоге со счета ее карты списаны денежные средства в размере 80 000 рублей. Женщина стала внимательно читать приходящие ей смс, в которых написано: «Не сообщайте пароль никому. Потерпевшая поняла, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию.

Аналогичный случай произошёл и с жителем Белогорского района. Он также получил смс-сообщение о блокировке карты, позвонил по указанному в нем номеру телефона, сообщил злоумышленникам номер банковской карты и продиктовал коды, которые поступали на сотовый телефон. В результате с его счета списались 60 000 рублей.

Установлено, что в обоих случаях абонентские номера злоумышленников зарегистрированы в других регионах. По фактам хищений денежных средств возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данным преступлениям, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 2395

#криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    8 часов назад

    Ну так им и надо. Не хотят бесплатного образования и финансовой грамотности, пусть платят за "бесценный" опыт.

  • Братеев

    Братеев
    8 часов назад

    возраст

  • Genius1234

    Genius1234
    8 часов назад

    Господа, товарищи и проститутки ну говорите пожалуйста своим пожилым родителям и соседям о мошенниках.Ну нет у них компов и нет информации.Щипят их каждый день, объясните, что все дела только через вас!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    7 часов назад

    Это власть так бюджет пополняет, все валя на мошенников.

  • ООШШ

    ООШШ
    6 часов назад

    Зачем пожилым людям навязывают карты,у некоторых и память плохая и куча болячек,не могут правильно реагировать на ситуацию им не знакомую!Почему нельзя выбор предоставить пожилым людям,в 1991 году правительство обесценило их вклады,которые они копили на старость,сейчас мошенники обманывают их,мне лично очень жалко этих людей.А выхода нет обманывали и будут обманывать пожилых людей...

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    6 часов назад

    Ближайших родственничков и знакомых потерпевших надо в пытошную шерстить и будет щастье...

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Мужчина вынес чужую норковую шубу из благовещенского кафе (видео)
Происшествия

Полиция ищет пропавшую жительницу Тынды
Общество 2

Пострадавшая в ДТП благовещенка хочет более жесткого наказания для сбившего ее водителя
Происшествия 2

Браконьеры активизировались в Приамурье из-за потепления