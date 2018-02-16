Самолету, аварийно севшему в Благовещенске, почти 45 лет

Фото: russianplanes.net

Полная информация о самолете, его технических характеристиках и авиакомпаниях, которые его эксплуатировали, размещена на ресурсе russianplanes.net. Согласно этим данным, самолет АН-24РВ с бортовым номером RA-46510 находится в эксплуатации с 19 апреля 1973 года, то есть уже 44 года 10 месяцев. Изготовлен он был 28 февраля 1973 года.

При этом сертификат летной годности воздушного судна на 48 пассажиров действует до 20 апреля 2019 года. Судя по этим данным, летать на нем можно еще больше года. В карточке авиакомпании «Якутия» указано, что самолет отлетал 45 000 часов, или 91 % от своего ресурса, а также совершил 30 800 посадок или 95 % от ресурса.

За почти 45 лет, судя по данным сайта, самолет эксплуатировали 10 авиакомпаний. Самой первой была узбекская компания, которая в 1992 году была закрыта. Дольше всех на судне летали пассажиры советской авиакомпании «Магаданское УГА» – почти 15 лет. Начиная с 1993 года самолет был во владении нескольких магаданских компаний, а также адыгейской, сахалинской, красноярской и кемеровской авиакомпаний.

В первый раз авиакомпания «Якутия» получила самолет в июне 2005 года – от ныне закрытых кемеровских «Региональных авиалиний». Затем в 2013 году судно перешло якутским «Полярным авиалиниям».

Два года спустя, в 2015 году, борт снова перешел «Якутии». С апреля 2017 он находился на хранении и снова поднялся в небо в 2018 году.

В информации об известных авиапроисшествиях АН-24РВ только одна пометка – та самая аварийная посадка в аэропорту Благовещенска. Вот как она описывается: «Первоначальное донесение: авиационный инцидент 15.02.2018 года... Метеоусловия простые… В наборе заданного эшелона при пролете точки … экипаж сообщил диспетчеру о падении уровня масла с дальнейшим уменьшением его давления на правом двигателе. КВС принял решение о возврате на аэродром вылета в Благовещенск (Игнатьево). Посадка благополучно. Воздушное судно видимых повреждений не имеет. Экипаж 3/1, пассажиров 31. Пострадавших нет».

По текущему статусу воздушного судна в его карточке и в карточке авиакомпании сказано: «эксплуатируется» и «летает». По факту ЧП началась доследственная проверка.