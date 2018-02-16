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16февраля
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Самолету, аварийно севшему в Благовещенске, почти 45 лет

Самолету, аварийно севшему в Благовещенске, почти 45 лет
Фото: russianplanes.net

Самолет авиакомпании «Якутия», который 15 февраля совершил аварийную посадку в благовещенском аэропорту, находится в эксплуатации с апреля 1973 года. За это время он успел сменить 10 авиакомпаний. Только «Якутия», судя по открытым данным, владела самолетом дважды.

Полная информация о самолете, его технических характеристиках и авиакомпаниях, которые его эксплуатировали, размещена на ресурсе russianplanes.net. Согласно этим данным, самолет АН-24РВ с бортовым номером RA-46510 находится в эксплуатации с 19 апреля 1973 года, то есть уже 44 года 10 месяцев. Изготовлен он был 28 февраля 1973 года.

При этом сертификат летной годности воздушного судна на 48 пассажиров действует до 20 апреля 2019 года. Судя по этим данным, летать на нем можно еще больше года. В карточке авиакомпании «Якутия» указано, что самолет отлетал 45 000 часов, или 91 % от своего ресурса, а также совершил 30 800 посадок или 95 % от ресурса.

За почти 45 лет, судя по данным сайта, самолет эксплуатировали 10 авиакомпаний. Самой первой была узбекская компания, которая в 1992 году была закрыта. Дольше всех на судне летали пассажиры советской авиакомпании «Магаданское УГА» – почти 15 лет. Начиная с 1993 года самолет был во владении нескольких магаданских компаний, а также адыгейской, сахалинской, красноярской и кемеровской авиакомпаний.

В первый раз авиакомпания «Якутия» получила самолет в июне 2005 года – от ныне закрытых кемеровских «Региональных авиалиний». Затем в 2013 году судно перешло якутским «Полярным авиалиниям».

Два года спустя, в 2015 году, борт снова перешел «Якутии». С апреля 2017 он находился на хранении и снова поднялся в небо в 2018 году.

В информации об известных авиапроисшествиях АН-24РВ только одна пометка – та самая аварийная посадка в аэропорту Благовещенска. Вот как она описывается: «Первоначальное донесение: авиационный инцидент 15.02.2018 года... Метеоусловия простые… В наборе заданного эшелона при пролете точки … экипаж сообщил диспетчеру о падении уровня масла с дальнейшим уменьшением его давления на правом двигателе. КВС принял решение о возврате на аэродром вылета в Благовещенск (Игнатьево). Посадка благополучно. Воздушное судно видимых повреждений не имеет. Экипаж 3/1, пассажиров 31. Пострадавших нет».

По текущему статусу воздушного судна в его карточке и в карточке авиакомпании сказано: «эксплуатируется» и «летает». По факту ЧП началась доследственная проверка.

Просмотров всего: 2096

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    8 часов назад

    надо его там и оставить, только на кирпичах как музей.

  • Проходимец

    Проходимец
    7 часов назад

    Это не значит, что двигатели 45 лет работают без замены, машина крепкая, еще полетает

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    7 часов назад

    Проходимец

    Это не значит, что двигатели 45 лет работают без замены, машина крепкая, еще полетает



    +++ раз такой старый, значит не падал-хороший самолет



  • Н.В.

    Н.В.
    7 часов назад

    Умели люди делать в застойные то времена , на совесть

  • OT

    OT
    7 часов назад

    Ради бизнеса рискуют жизнями людей.

  • ay

    ay
    7 часов назад

    OT

    Ради бизнеса рискуют жизнями людей.



    Кто рискнул-то? Вам свежачка из-за окияна закинуть? Нате:

    Вот рискуют сволочи-бизнесмены. Ни стыда, ни совести. То ли дело совеццкая лётная школа.

  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    ради выгоды комерсы маму родную задушат

  • OT

    OT
    6 часов назад

    ay

    OT

    Ради бизнеса рискуют жизнями людей.



    Кто рискнул-то? Вам свежачка из-за окияна закинуть? Нате:

    Вот рискуют сволочи-бизнесмены. Ни стыда, ни совести. То ли дело совеццкая лётная школа.



    Во-во! Молодец. Так и есть. Там же тот-же бизнес не считающийся ни с чем и особенно если на кону финансовый убыток

  • ay

    ay
    6 часов назад

    OT

    ay

    OT

    Ради бизнеса рискуют жизнями людей.



    Кто рискнул-то? Вам свежачка из-за окияна закинуть? Нате:

    Вот рискуют сволочи-бизнесмены. Ни стыда, ни совести. То ли дело совеццкая лётная школа.



    Во-во! Молодец. Так и есть. Там же тот-же бизнес не считающийся ни с чем и особенно если на кону финансовый убыток



    Окей, гугль. Так было при клятых неподкупных идейных коммуняках:

  • OT

    OT
    6 часов назад

    ay

    OT

    ay

    OT

    Ради бизнеса рискуют жизнями людей.



    Кто рискнул-то? Вам свежачка из-за окияна закинуть? Нате:

    Вот рискуют сволочи-бизнесмены. Ни стыда, ни совести. То ли дело совеццкая лётная школа.



    Во-во! Молодец. Так и есть. Там же тот-же бизнес не считающийся ни с чем и особенно если на кону финансовый убыток



    Окей, гугль. Так было при клятых неподкупных идейных коммуняках:



    Правильно. Спасибо за то,что социализму СССР критику вносишь ошибкам, а на ошибках и Гагарин к сожалению погорел.

    Но согласитесь социализм системной аварии никак не мог выстраивать ибо это социалистическая система во главу угла имела безопасность, а не бизнес. Капитализм нынешний путинский с частнособственничеством - это система не на ошибку, а на бизнес не считающейся с жизнями. Тут уж не ошибка конечно, а естественное презирание жизней. Разницу чуешь? Не летай хотя-бы с детьми. Не рискуй

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    5 часов назад

    Как то пришлось литеть на очень старом самолете из Моск в Нижний Новгород.. фанерный салон цвета хаки, продавленные кресла с недержащимися спинками... должен был лететь самолет с бизнесклассом, пассажиры, у которых билеты в этот самый класс сидели в хвосте..

  • Allgemeine

    Allgemeine
    5 часов назад

    OTКапитализм нынешний путинский с частнособственничеством - это система не на ошибку, а на бизнес не считающейся с жизнями.


    Твой "соцыалызм", где человеку в рыло пихали за 30 лет вкалывания на заводе квартиру (и то если повезло...) и считали что он обязан радоваться такой заботе - воистину считается с жизнями? Особенно доставило, как в заботливом сэсэсэр 30-летние женщины уже начинали походить на старух, а мужики повально спивались. Лучше уж откровенный бизнес, чем лицемерные слезы бывшего политрука.

  • OT

    OT
    5 часов назад

    Allgemeine

    OT

    Капитализм нынешний путинский с частнособственничеством - это система не на ошибку, а на бизнес не считающейся с жизнями.



    Твой "соцыалызм", где человеку в рыло пихали за 30 лет вкалывания на заводе квартиру (и то если повезло...) и считали что он обязан радоваться такой заботе - воистину считается с жизнями? Особенно доставило, как в заботливом сэсэсэр 30-летние женщины уже начинали походить на старух, а мужики повально спивались. Лучше уж откровенный бизнес, чем лицемерные слезы бывшего политрука.


    Социализм развиывался, и прогресс был не в перевороте СССР, а в совершенствовании кадров. Но в место этого переворот устроилии и расстреляли конституцию. А так-бы сейчас при социализме "в рыло 30 вкалывания за квартиру" не пихали-бы и у каждого айфон был-бы.

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Allgemeine

    OT

    Капитализм нынешний путинский с частнособственничеством - это система не на ошибку, а на бизнес не считающейся с жизнями.



    Твой "соцыалызм", где человеку в рыло пихали за 30 лет вкалывания на заводе квартиру (и то если повезло...) и считали что он обязан радоваться такой заботе - воистину считается с жизнями? Особенно доставило, как в заботливом сэсэсэр 30-летние женщины уже начинали походить на старух, а мужики повально спивались. Лучше уж откровенный бизнес, чем лицемерные слезы бывшего политрука.



    А щас человеку в рыло пихают ипотеку и вместо одной квартиры, человек покупает ещё две, банку.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    5 часов назад

    OTСоциализм развиывался


    "Харе Кришна, Харе Кришна...". Покажи мне хоть одну страну, где социализм смог обеспечить гражданам достойный уровень жизни и стабильно удержаться.

    ayА щас человеку в рыло пихают ипотеку и вместо одной квартиры, человек покупает ещё две, банку.


    Бесплатный сыр - только в мышеловке.

    Забавляют уже байки про "бесплатные квартиры", а откуда брались деньги на стройматериалы, работу архитекторов/инженеров/строителей/производителей стройматериалов/поставщиков и далее, целой когорты людей, занятых в том, чтобы эта "халява" появилась, ась? Они тоже бесплатно, за пионерское "спасибо" работали, да-да?

  • anatolevna

    anatolevna
    4 часа назад

    Есть ли у "якутян" свежие самолеты? Лет пять назад летели чартером из Китая Якутскими авиалиниями самолетом ТУ-154 или 104(не помню точно), впечатление было, что летим в ванне с болтами. Все гремело и дрожало, в т.ч. и пассажиры тряслись от страха. Было реально страшно: долетим ли.

  • ay

    ay
    4 часа назад

    anatolevna

    Есть ли у "якутян" свежие самолеты? Лет пять назад летели чартером из Китая Якутскими авиалиниями самолетом ТУ-154 или 104(не помню точно), впечатление было, что летим в ванне с болтами. Все гремело и дрожало, в т.ч. и пассажиры тряслись от страха. Было реально страшно: долетим ли.



    Долетели же. Теперь не страшно?

    Ту-104 перестал возить граждан в 1979 году.

    У якутян есть свежие. Даже отечественные - супержеты. И у них обогрев приёмников давления включается автоматически даже.

    з.ы. Якуты давно вывели свои Ту-154. Лет пять их не видел.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    4 часа назад

    взлетов 30 800,а посадок 95 %. Нормально летает народ.

  • ay

    ay
    4 часа назад

    И? Посадок больше, чем взлётов? Взлётов больше, чем посадок?

  • доброхот

    доброхот
    21 минута назад

    Я летал на Якутском Боинг 737 NG - новейшем на тот момент самолёте (2011 год). Так же летал на АН-140, которому на тот момент было около 3 лет. Так что у якутов парк ещё более-менее.

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