Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:58 3

ДТП на перекрестке Красноармейская – Артиллерийская: есть пострадавший

ДТП на перекрестке Красноармейская – Артиллерийская: есть пострадавший

В Благовещенске утром 16 февраля произошла авария на пересечении улиц Красноармейской и Артиллерийской. Участники аварии – два автомобиля Subaru. В результате столкновения пострадал один человек.

На месте ДТП работает скорая помощь. По предварительной информации, один из автомобилистов, двигавшийся по второстепенной дороге, не пропустил другого. Травмы получила женщина-водитель, спровоцировавшая ДТП.

По информации городского отдела ГИБДД, на месте еще работают сотрудники Госавтоинспекции. «Подробности случившегося пока неизвестны. Единственное, что можно точно сказать, что есть один пострадавший», – прокомментировали в ГИБДД.

Просмотров всего: 2907

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • виталя1979

    виталя1979
    9 часов назад

    машину и права подарили,а голову нет

  • Буцефал

    Буцефал
    5 часов назад

    Автолядь любит по телефону мир спасать,не иначе.Сколько вижу водителей женского пола за рулём,большинство по телефону балаболят а на дорожную обстановку ноль внимания... Хотя и мужчин водятлов хватает.

  • vvetr

    vvetr
    4 часа назад

    вора бы туда светофор поставить

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Мужчина вынес чужую норковую шубу из благовещенского кафе (видео)
Происшествия

Полиция ищет пропавшую жительницу Тынды
Общество 2

Пострадавшая в ДТП благовещенка хочет более жесткого наказания для сбившего ее водителя
Общество 1

Благовещенское такси купило спецавтомобили для маломобильных пассажиров (видео)