ДТП на перекрестке Красноармейская – Артиллерийская: есть пострадавший

В Благовещенске утром 16 февраля произошла авария на пересечении улиц Красноармейской и Артиллерийской. Участники аварии – два автомобиля Subaru. В результате столкновения пострадал один человек.

На месте ДТП работает скорая помощь. По предварительной информации, один из автомобилистов, двигавшийся по второстепенной дороге, не пропустил другого. Травмы получила женщина-водитель, спровоцировавшая ДТП.

По информации городского отдела ГИБДД, на месте еще работают сотрудники Госавтоинспекции. «Подробности случившегося пока неизвестны. Единственное, что можно точно сказать, что есть один пострадавший», – прокомментировали в ГИБДД.