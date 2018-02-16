«Борщ из-под крана»: жильцы благовещенской многоэтажки жалуются на качество воды

Жители дома по адресу: улица Заводская, 4, жалуются на то, что из-под крана у них идет ржавая вода. По их словам, обращения в управляющую компанию безрезультатны. В организации уверяют, что делают все необходимое и грешат на превышение железа в городской воде. С такими доводами, в свою очередь, не согласны в АКС.

У некоторых жильцов дома № 4 на Заводской проблемы с водой начались полтора года назад, а у кого-то – с осени 2017 года, хотя дом был построен всего несколько лет назад. Люди рассказывают, что время от времени вода в квартирах окрашивается в желтый цвет, а иногда оттенок становится кирпичным. Все это сопровождается характерным запахом ржавчины. 15 февраля и вовсе из крана бежала грязь.

«Сейчас идет жуткая ржавчина. Я бросила белую футболку внука, думала – постираю. И все – я теперь даже отстирать ее не могу. Вода идет грязная. И на той неделе такая вода пошла. Буквально дня 4 прошло и еще хлеще идет: вообще черная и в ванне, и в туалете, из горячего крана вода идет грязная и холодная. Из холодного крана идет желтая, мутная, неприятная такая», – рассказала одна из жительниц дома.

О том, что проблема касается всего дома, подтверждает активная переписка по этому поводу в группе в одном из мессенджеров. Люди также делятся фотографиями цветной воды.

Некоторые жители рассказывают, что часто воду приходится сливать, чтобы она стала чуть чище. Иногда вода из крана может литься вхолостую минут по 20. «Иногда вода бывает красная. Вообще, хорошая прозрачная вода бывает, но зачастую, прежде чем пойдет чистая, ее сначала надо слить», – рассказал один из жильцов.

«Я живу давно в этом доме. У нас в третьем подъезде проблемы начались осенью прошлого года. Обращался в управляющую компанию. Как я понял, они принимают меры: что-то там чистят и промывают, но долго все эти процессы идут», – поделился еще один житель.

«Никто ничего сделать не может. В УК ничего внятного не говорят, промывку сделали с их слов, но пара дней, и опять такое. Живу здесь полтора года, и все время такая ситуация. Знаю, что письменно обращались к ним, они говорят мы промоем систему, не переживайте, но ничего не меняется», – возмущается еще одна жительница.

В управляющей компании подтвердили, что проблема есть. Со слов директора, водонагреватель, подогревающий воду в доме, регулярно засоряется из-за того, что в городской воде превышен уровень железа. И даже частое промывание нагревателя не спасает. Сейчас водонагреватель очищают специальной кислотой раз в две недели. Говорят, если делать процедуру чаще, у жильцов возникнет новый повод для недовольства, так как горячую воду на время процесса очистки, а затем нейтрализации кислоты, необходимо отключать на полдня или даже на день, в зависимости от степени загрязнения.

«Наша городская вода идет с превышением железа. И, когда вода подогревается в водоподогревателе, это железо начинает выпадать в осадок, соответственно, водоподогреватель начинает загрязняться. Есть определенный промежуток времени, через который мы должны промывать подогреватели. Но фактически их приходится мыть в три-четыре раза чаще.

Здесь совместное решение должно быть, в том числе с филиалом АКС "Амурводоканалом", чтобы какую-то помощь в плане качества воды уже они оказывали. Я не знаю их технологии, как у них производится очистка, но вода должна поступать в дом – именно на вводе – нормального качества без превышения различных металлов», – прокомментировал руководитель управляющей компании Евгений Астафьев.

По словам Астафьева, на следующей неделе он планирует провести экспертизу качества воды с привлечением специалистов амурского Роспотребнадзора. И если превышение содержания железа подтвердится, он будет обращаться с претензией в филиал АКС – «Амурводоканал». Если это не поможет, руководитель управляйки намерен идти в жилинспекцию.

В АКС, в свою очередь, говорят, что вода в городе нормативного качества. И это подтверждается ежечасно. «У нас есть аккредитованный лицензированный центр исследования качества воды. Качество воды в городе контролируется круглосуточно, непрерывно, каждый час. Вода соответствует всем СанПиНам», – рассказали в «Амурских коммунальных системах».

В городском управлении ЖКХ ситуацию прокомментировали так: «По информации ООО "Амурский жилищный стандарт" (управляющая компания – Прим. ред.) с 20.02.2018 по 22.02.2018 специалистами Роспотребнадзора будет производиться забор воды по адресу: ул. Заводская, д. 4, для определения качества воды и соответствия нормам СанПиН. Результаты экспертизы будут известны в срок до 02.03.2018. По результатам экспертизы, управляющей организацией будут запланированы мероприятия, направленные для соответствия качества воды».

С проблемой ржавой воды в городе сталкиваются многие жильцы новостроек. По некоторым данным, при строительстве части новых домов, трубы водоснабжения и водонагреватели устанавливали не очень дорогие, а значит, не самого высокого качества. И со временем они начинают окисляться и давать характерный осадок.