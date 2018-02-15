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15 февраля 2018, 22:36 0

По факту аварийной посадки Ан-24 в Благовещенске началась доследственная проверка

По факту аварийной посадки Ан-24 в Благовещенске началась доследственная проверка
Фото: russianplanes.net

Доследственная проверка по факту авиационного происшествия с самолетом Ан-24 проводится в Амурской области. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.

Вынужденную посадку в аэропорту Благовещенска в 10 часов 23 минуты 15 февраля совершил самолет Ан-24 авиакомпании «Якутия». Лайнер выполнял рейс № 498 «Благовещенск – Якутск».

«По предварительным данным, через 30 минут после вылета самолета из города Благовещенска на его борту сработал датчик падения уровня масла в правом двигателе. Экипаж принял решение об отключении двигателя и возвращении в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находились 4 члена экипажа и 31 пассажир. Никто из них не пострадал. Воздушное судно повреждений не получило. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», – сообщили в пресс-службе следственного управдения.

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#происшествия #транспорт

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