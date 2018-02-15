«Газпром» и СИБУР договорились о поставках этана на Амурский ГХК

В рамках XVII Международного Инвестиционного форума «Сочи-2018» СИБУР и «Газпром» заключили предварительный договор, фиксирующий ключевые коммерческие условия поставки этана с Амурского газоперерабатывающего завода на Амурский газохимический комплекс. Документ подписали заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

На Амурском ГПЗ «Газпрома» предусмотрена подготовка природного газа для его поставки в Китай, а также выработка сжиженных углеводородных газов, пентан-гексановой фракции, гелия и этановой фракции. В свою очередь СИБУР планирует построить Амурский ГХК, технологически связанный с ГПЗ, для переработки этана, получения мономеров и последующего производства полиэтилена востребованных на российском и мировом рынке марок мощностью около 1,5 миллионов тонн в год.

По условиям предварительного договора «Газпром» на принципах формульного ценообразования будет ежегодно поставлять около 2 миллионов тонн этановой фракции на Амурский ГХК. Это позволит СИБУРу спроектировать эффективные по размеру производственные мощности.

Формирование крупнейшего газоперерабатывающего и газохимического кластера позволит переработать углеводородное сырье, производимое на Амурском ГПЗ, в востребованную продукцию с высокой добавленной стоимостью, создать более 4 тысяч высококвалифицированных рабочих мест непосредственно на производствах ГПЗ и ГХК и свыше 5 тысяч рабочих мест в смежных отраслях, развить социальную, транспортную, сервисную инфраструктуру города Свободного Амурской области, а также значительно увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

«Подписание договора является важным шагом в проработке проекта Амурского ГХК и реализации потенциала дальневосточной газопереработки и газохимии», – отметил председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.