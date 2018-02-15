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15 февраля 2018, 20:23 0

Закон о регулировании криптовалютного рынка скоро появится в России

Закон о регулировании криптовалютного рынка скоро появится в России
Фото: themerkle.com

До конца февраля в Госдуму внесут два законопроекта, которые будут регулировать криптовалютный рынок в России. На Российском инвестиционном форуме в Сочи об этом рассказал в интервью «Российской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Основные позиции по регулированию криптовалют уже согласованы, но ключевое противоречие между Банком России и Минфином по обменным операциям с криптовалютами в законопроекте «О цифровых финансовых активах» все еще не снято, объяснил Анатолий Аксаков. Документ может быть внесен и до согласования позиций ведомств, а дискуссия по противоречию может продолжится после.

Окончательно, по словам Аксакова, законодательство по криптовалютам будет принято в мае-июне.

Сделки по обмену криптовалют на рубли, иностранную валюту и иное имущество должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования, считает Центробанк. Против такого подхода выступает Минфин. Вопрос планируют обсудить на площадке Госдумы 20 февраля.

Также Минфин подготовил второй законопроект, регулирующий рынок криптовалют, который определит в законодательстве понятие «денежные суррогаты» и установит ответственность за их использование как платежного средства.

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#закон #российская власть #финансы #экономика

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