Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16февраля
Предыдущая новость Следующая новость
15 февраля 2018, 19:47 7

В Приамурье стало меньше алкоголиков и наркоманов

Амурчане стали активнее бороться за свое здоровье, отмечают в областном минздраве. Первичная наркологическая заболеваемость снизилась почти на 20 %, а число больных, перенесших алкогольные психозы, – более чем на 40 %.

В 2017 году, в сравнении с предыдущим годом, на 42,3 %, сократилось число больных, перенесших алкогольные психозы. Уменьшилось и количество страдающих наркоманией, в том числе потребителей опийной группы.

«В структуре смертности от внешних причин за январь-декабрь 2017 года отмечается снижение числа случайных отравлений алкоголем на 53,2 %», – отметила главный врач Амурского областного наркологического диспансера Лидия Рыбальченко.

В минздраве такие показатели объясняют хорошей профилактикой, которую проводят учреждения здравоохранения области, наркологической службы и Центр медицинской профилактики.

В поликлиниках Благовещенска уже организовано проведение раннего мотивационного консультирования врачом психиатром-наркологом и психологом лиц, имеющих разную степень зависимости или вредные последствия при употреблении алкоголя. В медицинских учреждениях области проводится тестирование амурчан на предмет определения риска злоупотребления алкоголем. Желающих пройти такой тест становится все больше. Медики связывают это не с увеличением численности самой «группы риска», а с повышением уровня ответственности людей за собственное здоровье.

Проводят профилактическую работу и среди автомобилистов. На базе автошколы ДОСААФ реализовывается образовательный социальный проект «Автотрезвость», разработанный НИИ наркологии «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава РФ. Он направлен на снижение числа дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Просмотров всего: 387

#здоровье

распечатать

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    11 часов назад



    В медицинских учреждениях области проводится тестирование амурчан на предмет определения риска злоупотребления алкоголем. Желающих пройти такой тест становится все больше. Медики связывают это не с увеличением численности самой «группы риска», а с повышением уровня ответственности людей за собственное здоровье.



    вряд ли, думаю что из

    чисто практических соображений: нет риска, значит можно смело дозу подувеличить

  • android

    android
    10 часов назад

    Да просто людей в целом стало меньше в регионе

  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    вымерли

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    9 часов назад

    Повымерли все.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    9 часов назад

    Я с Нового года не пью. Вернее не пил. И не наркоманил последние 20-24 года.

  • Истра

    Истра
    9 часов назад

    Класс! Для такого чудного результата вовсе не обязательно лечить и профилактировать. Не оплачивает страх кампания диагнозы наркоманов и алкашей. Помирают они от ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ. А меньше их не стало, к сожалению. Вынуждают рядовыф врачей выкручиваться, иначе штраф. То же самое и с туберкулеом, если что... И не только с ним.

    Оч жаль, но благостные результаты оздоровления общества в большинстве случаев хитроумные придумки чинуш от медицины.

  • mihlena

    mihlena
    7 часов назад

    Истра

    Класс! Для такого чудного результата вовсе не обязательно лечить и профилактировать. Не оплачивает страх кампания диагнозы наркоманов и алкашей. Помирают они от ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ. А меньше их не стало, к сожалению. Вынуждают рядовыф врачей выкручиваться, иначе штраф. То же самое и с туберкулеом, если что... И не только с ним. Оч жаль, но благостные результаты оздоровления общества в большинстве случаев хитроумные придумки чинуш от медицины.



    +++++

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

Шестилетнему благовещенцу Роме Петрухину нужно больше миллиона рублей на лечение
Общество

Амурчан приглашают на бесплатное обследование в кожно-венерологический диспансер
Происшествия 19

Состояние благовещенца, напавшего на врача, оценят психиатры в Усть-Ивановке
Общество 3

В 2018 году будут пересажены почки беспрецедентному количеству амурчан