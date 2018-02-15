В Приамурье стало меньше алкоголиков и наркоманов

Амурчане стали активнее бороться за свое здоровье, отмечают в областном минздраве. Первичная наркологическая заболеваемость снизилась почти на 20 %, а число больных, перенесших алкогольные психозы, – более чем на 40 %.

В 2017 году, в сравнении с предыдущим годом, на 42,3 %, сократилось число больных, перенесших алкогольные психозы. Уменьшилось и количество страдающих наркоманией, в том числе потребителей опийной группы.

«В структуре смертности от внешних причин за январь-декабрь 2017 года отмечается снижение числа случайных отравлений алкоголем на 53,2 %», – отметила главный врач Амурского областного наркологического диспансера Лидия Рыбальченко.

В минздраве такие показатели объясняют хорошей профилактикой, которую проводят учреждения здравоохранения области, наркологической службы и Центр медицинской профилактики.

В поликлиниках Благовещенска уже организовано проведение раннего мотивационного консультирования врачом психиатром-наркологом и психологом лиц, имеющих разную степень зависимости или вредные последствия при употреблении алкоголя. В медицинских учреждениях области проводится тестирование амурчан на предмет определения риска злоупотребления алкоголем. Желающих пройти такой тест становится все больше. Медики связывают это не с увеличением численности самой «группы риска», а с повышением уровня ответственности людей за собственное здоровье.

Проводят профилактическую работу и среди автомобилистов. На базе автошколы ДОСААФ реализовывается образовательный социальный проект «Автотрезвость», разработанный НИИ наркологии «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава РФ. Он направлен на снижение числа дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения.