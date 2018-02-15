Две практики Белогорска стали финалистами Всероссийского конкурса

Финалистами Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации стали две амурских практики «Народное голосование» и «Открытый муниципалитет», реализующиеся на территории Белогорска.

Инициатором конкурса выступило Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Церемония награждения победителей состоялась 15 февраля в рамках Российского инвестиционного форума, который в течение двух дней проходит в Сочи. В нем участвуют более 4 тысяч представителей бизнеса, 77 глав субъектов России, члены Государственной думы и Совета Федерации.

15 февраля форум открылся серией пленарных встреч. В одной из них с участием вице-премьера правительства России Дмитрия Козака и руководителя программы «Комплексное развитие моногородов» Ирины Макиевой и состоялось награждение финалистов конкурса.

«На муниципальном и региональном уровне появляется очень много дельных решений, которые помогают региона и муниципалитетам подняться, сделать рывок. У нас есть примеры, когда целые регионы, глубоко депрессивные, благодаря, прежде всего, усилиям региональной и муниципальных властей делают великолепные успехи. Переходят из состоянии глубокой дотационности в регионы-доноры. Этот конкурс призван распространить лучшие практики. Конкурсная экспертная комиссия оценила огромное количество заявок и выявила лучших», – сказал вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.

Губернатору Амурской области Александру Козлову вручили диплом финалиста конкурса в номинации «Вовлечение общественности в принятие ключевых решений». Глава региона принял участие в инвестфоруме вместе с заместителем председателя правительства области Андреем Донцом, министром экономического развития Амурской области Светланой Баловой и главой Белогорска Станиславом Мелюковым. Губернатор отметил значимость реализуемых проектов, направленных на формирование устойчивой обратной связи с населением Амурской области в самых различных сферах.

«С главами наших муниципальных образований договорились создании проекта "Открытый муниципалитет". Наша задача – создать площадку, в которую может любой житель обратиться с той информацией, которую он для себя считает важной и нужной, и принять соответствующие решения. Мы эту практику реализовали. Город Белогорск в этом у нас отличился. Порядка 100 аккаунтов создано в нескольких социальных сетях. Сегодня не только страна, мир меняется. Если раньше нужно было прийти и купить газету, то сегодня вся информация в телефоне, который позволяет общаться, в том числе, не только главам муниципалитетов и мне. Создал аккаунт в Инстаграме. За 2017 год получил 9 тысяч обращений, не только в директ, но и напрямую. За январь – 226. Все министерства области мониторят и обрабатывают информацию для обратной связи с населением», – рассказал Александр Козлов.

Опыт Белогорска уже переняли и другие районы области – проект работает на 10 территориях. Создано больше 300 аккаунтов в социальных сетях Instagram, Одноклассники, есть точечно Фейсбук и Вконтакте. Это и официальные странички городов и районов, органов власти всех уровней и бюджетных учреждений. За год поступило больше двух тысяч сообщений, предложений, пожеланий от граждан.

«То, что сразу две муниципальные практики Белогорска "Открытый муниципалитет" и "Народное голосование" отмечены и внесены в банк данных готовых решений для применения уже другими муниципалитетами, говорит о том, что город идет в ногу со временем», – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков.