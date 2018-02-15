Амурчане перевели деньги семьям пассажиров, погибших при крушении Ан-148

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Сотрудники детского оздоровительного лагеря «Колосок», расположенного в пригороде Благовещенска, организовали благотворительную акцию. Они перевели часть зарплат семьям людей, которые погибли при крушении самолета Ан-148 в Московской области. Деньги поступили на благотворительный счет, открытый в Оренбурге.

«Провели общее собрание работников, и на повестке дня подняли такой вопрос, что можно оказать посильную финансовую помощь. Все-таки люди в беде, наши же, россияне. И решили перевести на расчетный счет однодневный заработок каждого из сотрудников», – рассказал ИА «Амур.инфо» заместитель директора по административно-хозяйственной части организации Александр Миронов.

По его словам, сотрудники лагеря хотели бы придать огласку акции, чтобы к ней подключились и другие жители Приамурья.

Как сообщало Амур.инфо, 11 февраля в Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». Погиб 71 человек. Руководство авиакомпании приняло решение о приостановке полетов на Ан-148. Их заменят самолеты другого типа. Изменения коснутся и рейса Красноярск – Благовещенск – Владивосток.

Реквизиты для перечисления в Фонд помощи семьям погибших в результате крушения самолета Ан-148:

наименование предприятия: Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей);

ИНН 5612031491;

КПП 561201001;

расчетный счет № 40703810600000000369;

банк: АО «Банк Оренбург», город Оренбург;

корреспондентский счет № 30101810400000000885;

БИК 045354885;

назначение платежа: добровольное пожертвование в Фонд помощи семьям погибших в результате крушения самолета Ан-148.