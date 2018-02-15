Пункты пропуска Поярково и Сюнькэ не будут работать несколько дней

С 14 по 23 февраля перевозки между пунктами пропуска Поярково и Сюнькэ осуществляться не будут. Это связано с двумя праздниками – традиционным китайским праздников Весны и российским Днем защитника Отечества.

Работа в прежнем режиме начнется с 24 февраля. Также пункт пропуска Поярково не будет работать 8 марта в связи с Международным женским днем. С 9 марта перевозки на данном направлении начнут осуществляться в обычном режиме, сообщает областное правительство.

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#праздники

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Екатерина PL