В Благовещенске при выезде с парковки одна машина ударила другую (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео ДТП, которое произошло в Благовещенске на парковке по улице Пионерской. Одна из машин выезжала с парковочного места задним ходом довольно сильно толкнула автомобиль стоявший напротив. Сейчас хозяева пострадавшего транспортного средства ищут виновного.

Как стало известно, виновник с места происшествия скрылся не сразу. Он выходил из машины и ждал. Но владелец поврежденного автомобиля сначала не заметил, что его авто пострадало, и уехал. После чего, по всей видимости, уехал и виновник.

В ГИБДД Благовещенска подтвердили, что происшествие случилось в Благовещенске 9 февраля, в 17:32 на улице Пионерской между Ленина и Краснофлотской. Сейчас ведется розыск виновника этого ДТП.

Любую информацию о происшествии просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефону 59-46-86 или в дежурную часть: 42-52-62.