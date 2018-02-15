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сегодня, 17:18 2

В Благовещенске при выезде с парковки одна машина ударила другую (видео)

В Благовещенске при выезде с парковки одна машина ударила другую (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео ДТП, которое произошло в Благовещенске на парковке по улице Пионерской. Одна из машин выезжала с парковочного места задним ходом довольно сильно толкнула автомобиль стоявший напротив. Сейчас хозяева пострадавшего транспортного средства ищут виновного.

Как стало известно, виновник с места происшествия скрылся не сразу. Он выходил из машины и ждал. Но владелец поврежденного автомобиля сначала не заметил, что его авто пострадало, и уехал. После чего, по всей видимости, уехал и виновник.

В ГИБДД Благовещенска подтвердили, что происшествие случилось в Благовещенске 9 февраля, в 17:32 на улице Пионерской между Ленина и Краснофлотской. Сейчас ведется розыск виновника этого ДТП.

Любую информацию о происшествии просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефону 59-46-86 или в дежурную часть: 42-52-62.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    оно нам зачем?мистечковые новости

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Вот, тоже самое хотела написать. Последнее время на амур.инфо куча каких-то мелких новостишек, которые не тянут даже на городской масштаб, не говоря уже об областном. Прямо "новости нашего двора"...

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