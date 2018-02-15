Пассажиры аварийного рейса должны вылететь из Благовещенска поздно вечером

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Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе благовещенского аэропорта, за пассажирами из Хабаровска прилетит «Боинг-737». Борт, на котором будут пассажиры, летящие из Хабаровска в Якутск, ожидается в Благовещенске сегодня в 21:35. После технического обслуживания и регистрации пассажиров самолет вылетит в Якутск ориентировочно в 22:35.

В пресс-службе уточнили, что соответствующее решение было принято авиакомпанией «Якутия».