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15февраля
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сегодня, 16:43 0

На улице Кузнечной из-за порыва дом остался без воды (видео)

На улице Кузнечной из-за порыва дом остался без воды (видео)
Фото: instagram.com

В жилом доме по адресу: улица Кузнечная, 70/2, с раннего утра 15 февраля отключили водоснабжение. По словам жителей, они не увидели никаких служб, пытающихся устранить проблему, а по двору и дороге продолжает растекаться вода.

В качестве подтверждения, жильцы сняли видео, на котором у дома и возле тротуара видна лужа. Также была запечатлена машина, которая подвезла к дому воду. Время съемки не указано.

«Общежитие, Кузнечная, 70/2: с утра в доме нет воды – ни горячей, ни холодной. И никаких служб, пытающихся устранить проблему. Вода продолжает растекаться по всему двору и дороге», – рассказал автор видео.

Как прокомментировали в АКС, порыв на трубе водоснабжения был обнаружен около 6 часов утра. В 7 утра воду перекрыли, все, что возможно, откачали. Специалисты АКС ищут место порыва, после чего перейдут к работам по его устранению. Сколько времени на это понадобится, сказать пока невозможно. Только после обнаружения порыва можно будет определить его характер и понять, какие именно ремонтные работы необходимо провести, пояснили в Амурских коммунальных системах.

До возвращения воды в дом, жильцам будут подвозить воду. Вечером 15 февраля водовозка подъедет после 18:00.

Видео: ИА «Сканер»

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#ЖКХ #происшествия

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