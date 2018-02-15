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сегодня, 16:25 5

Благовещенец убил знакомого из-за татуировок

Благовещенец убил знакомого из-за татуировок
Фото: nebolet.com

Благовещенский городской суд вынес приговор жителю областного центра. Мужчина был признан виновным в том, что избил своего знакомого до смерти. С учетом рецидива горожанин проведет в колонии 12 лет.

Трагическое происшествие случилось в Благовещенске в апреле 2017 года. Двое знакомых распивали спиртное в квартире дома по улице Воронкова. Между ними произошла ссора, и один из мужчин высказался о татуировках второго, нанес ему удар кулаком в голову. Ссора вылилась в избиение «татуированным» своего оппонента. Пострадавший получил тяжелые травмы и вскоре скончался, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично. Он пояснил, что наносил удары, однако смерть знакомого наступила не по его вине. Суд, учитывая особо опасный рецидив, а также совершение преступления в состоянии опьянения, приговорил благовещенца к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Очень мало дали рецидивисту ,выйдет по удо и снова будет убивать,я за смертную казнь,лешил человека жизни и его лишать,пусть другие будут думать,что убивать,себе дороже.

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    А заголовок звучит так, как будто татуированного убили, а не наоборот.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    2 часа назад

    12 лет особого... выйдет овощем.

  • Tayn Skittle

    Tayn Skittle
    2 часа назад

    Там ему быстро сделают чертика на ..пе!

  • Жэка

    Жэка
    2 часа назад

    Ответил за наколки

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