Благовещенец убил знакомого из-за татуировок

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Благовещенский городской суд вынес приговор жителю областного центра. Мужчина был признан виновным в том, что избил своего знакомого до смерти. С учетом рецидива горожанин проведет в колонии 12 лет.

Трагическое происшествие случилось в Благовещенске в апреле 2017 года. Двое знакомых распивали спиртное в квартире дома по улице Воронкова. Между ними произошла ссора, и один из мужчин высказался о татуировках второго, нанес ему удар кулаком в голову. Ссора вылилась в избиение «татуированным» своего оппонента. Пострадавший получил тяжелые травмы и вскоре скончался, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично. Он пояснил, что наносил удары, однако смерть знакомого наступила не по его вине. Суд, учитывая особо опасный рецидив, а также совершение преступления в состоянии опьянения, приговорил благовещенца к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.